Великий пост в 2024 году: календарь питания на каждый день

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в пищу, календарь питания по дням: меню и рецепты на каждый день, — в материале РИА Новости. Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в пищу, календарь питания по дням: меню и рецепты на каждый день, — в материале РИА Новости.

Питание в Великий пост

Перед наиболее значимыми праздниками верующие христиане соблюдают посты — для того, чтобы очистить тело и душу. Согласно церковным канонам строгая диета, молитвы, прощение обид способствуют приближению человека к Богу.

Великий пост — самый важный, он должен подготовить верующих к Пасхе — главному христианскому празднику. Этот пост довольно строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2024 году — это 5 мая, поэтому поститься верующим необходимо с 18 марта по 4 мая.

Как подготовиться к посту

Важно готовиться к посту не только физически, но и морально. Священники в первую очередь советуют оценить свои силы.

"Выражение “постовой подвиг”, которое так часто повторяют в проповедях и в советах, не надобно понимать буквально и ставить перед собой задачи, непосильные для организма и для души", - говорит протоиерей Александр Авдюгин.

По его словам, часто верующий переоценивает свои возможности, а когда понимает, что цели, которые он поставил перед собой, невыполнимы, то разочаровывается и совсем отказывается от поста. С точки зрения Церкви, важно провести духовную подготовку. Не зря в православном календаре этот период предваряют три специальные недели, которые постепенно настраивают верующих на предстоящее говение.

"В среду и пятницу недели сыропустной — Масленичной — уже совершаются богослужения по великопостному уставу. А вообще с богослужебной точки зрения это особый период, когда читаются особые молитвы. Поэтому, наверное, нужно заранее рассчитать свое время так, чтобы попасть в храм на службу, особенно в первые четыре дня поста", — подчеркивает в беседе с РИА Новости церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

© Pexels / Trang Doan Ягоды и фрукты © Pexels / Trang Doan Ягоды и фрукты

В Церкви призывают вступить в Великий пост без зла и обид. Для этого нужно примириться с родными, близкими, друзьями и коллегами, попросив у них прощения.

"Собственно, эта традиция, которая совершается в последний день перед постом ( Прощеное воскресенье ), зародилась полторы тысячи лет назад в монастырях Палестины. Все семь постных недель монахи проводили в полном уединении в пустыне, поэтому перед тем, как разойтись, они примирялись друг с другом, зная, что кто-то мог не вернуться обратно к празднику Пасхи. Мне кажется, об этой истории нужно помнить тем, кто собирается поститься", — отмечает отец Макарий.

Тем не менее каких-либо единых принципов подготовки к Великому посту, уверяет он, нет. По-хорошему, этот вопрос нужно обсуждать со священником. Ведь, по словам монаха, "не человек существует для поста, а пост для человека".

С точки зрения медицины не следует сильно наедаться во время масленичной недели — это чревато проблемами со здоровьем. Поскольку обилие жирной пищи противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Перед постом следует постепенно отказываться от скоромных продуктов, добавляя в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Резкий отказ от мясной пищи может стать стрессом для организма и обострить хронические болезни.

Не следует поститься пожилым, детям, беременным женщинам, людям с тяжелыми заболеваниями.

Основные правила питания

В первую неделю поста Церковь советует придерживаться особенно строгих правил, а в первый день (Чистый понедельник) вообще отказаться от пищи и пить только воду. Аналогичные ограничения действуют и на период Страстной седмицы: во все дни этой недели разрешено сухоядение, а в пятницу нельзя есть до торжественного выноса "плащаницы" во время вечерни.

На Благовещение Пресвятой Богородицы (в этом году праздник приходится на 7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля) разрешено употреблять в пищу блюда из рыбы, а в Лазареву субботу (перед Вербным воскресеньем) допускается есть икру. Все строгие правила питания в Великий пост — из монастырского устава. Мирянам не обязательно неукоснительно их придерживаться. Они могут согласовать свой рацион питания с духовником и лечащими врачами, исходя из возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

Чего есть нельзя

Во время Великого поста из рациона исключаются:

мясо и птица;

мясо и птица; мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

мясные полуфабрикаты и колбасные изделия; молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;

молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр; яйца и все продукты с их содержанием;

яйца и все продукты с их содержанием; сливочные соусы;

сливочные соусы; алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);

алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни); сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.

© Depositphotos.com / studioM Продукты для приготовления щей © Depositphotos.com / studioM Продукты для приготовления щей

Рекомендованные продукты

В Великий пост можно употреблять:

овощи;

овощи; фрукты и ягоды;

фрукты и ягоды; бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.);

бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.); все виды злаков;

все виды злаков; орехи и сухофрукты;

орехи и сухофрукты; грибы;

грибы; черный хлеб и хлебцы;

черный хлеб и хлебцы; все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;

все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу; мед;

мед; хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;

хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла; растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Растительное масло

Растительное масло не является “запретным” продуктом и его можно использовать в пост, исключая некоторые дни, когда рекомендовано от него отказаться, включая первую и последнюю недели поста. Монахам и священнослужителям разрешается принимать в пищу растительное масло только по выходным, а также 18 апреля (в честь стояния Марии Египетской). Миряне могут готовить блюда на растительном масле без ограничений.

Рыба

Придерживающиеся постных правил, могут позволить себе блюда из рыбы в Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье (28 апреля). В Лазареву субботу, которая предшествует Вербному Воскресенью, разрешается есть икру, но сама рыба под запретом.

По поводу морепродуктов существует два противоположных мнения: некоторые представители Церкви полагают, что такая пища — то же самое, что рыба, поэтому ее запрещено есть во время Великого поста; другие считают, что, поскольку большинство моллюсков бескровные, то ограничения на них не распространяются.

Сухоядение

Это одна из строгих степеней поста: употребление растительной пищи без масла в сыром виде. В церковном уставе о сухоядении сказано: "… ясти хлеб, и сурово зелие, и варение без посласти, … и пием укроп с медом". То есть, дозволены: хлеб, вода, соль, сырые или квашеные овощи, зелень, мед, термически обработанная пища растительного происхождения без вкусовых приправ и сладостей.

На Руси предписание о "сухоядении" понималось как, пусть даже сваренная, но остывшая еда. Монахи соблюдают сухоядение по понедельникам, средам и пятницам Великого поста, исключая те дни, когда прием пищи вообще не рекомендован.

Календарь питания по дням

Ограничения в рационе различаются по дням и неделям.

Меню на каждый день

Для тех, кто намерен строго соблюдать пост, существует установленная церковным уставом таблица.

День недели/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Понедельник вода сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла Вторник хлеб и вода вареная пища без масла вареная пища без масла вареная пища без масла Среда сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла Четверг сырые продукты и блюда из них, без масла вареная пища без масла вареная пища без масла вареная пища без масла Пятница вареная пища без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла Суббота вареная пища с растительным маслом вареная пища с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Воскресенье вареная пища с растительным маслом вареная пища с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

© iStock.com / fcafotodigital Стейк из сырого лосося на деревянной разделочной доске © iStock.com / fcafotodigital Стейк из сырого лосося на деревянной разделочной доске

Приблизительно меню на время поста может выглядеть так:

День недели Завтрак Обед Ужин Понедельник овсянка с помидорами и луком суп из чечевицы, капустный салат с огурцом рис на пару, салат из стручковой фасоли Вторник пшенная каша гороховый суп, капустный салат с яблоками гречка, овощной салат Среда овсяная каша с сухофруктами суп с лапшой, овощами и томатной пастой, свекольные котлеты чечевица с овощами Четверг сладкий плов с орехами и сухофруктами томатный гаспачо картофель с помидорами. Пятница гречневая каша с луком морковный суп с нутом, салат из редиса и огурцов гречка с запеченными овощами Суббота овсяные блины с фруктами рассольник с перловкой, котлеты из чечевицы и риса голубцы с рисом и грибами, овощи Воскресенье овсяная каша с курагой щи из кислой капусты с грибами, рисовые тефтели тушеный картофель с грибами, овощи

Рецепты блюд в Великий пост

Для того, чтобы правильно питаться во время поста, необходимо включать в свой рацион больше растительного белка и пищу, содержащую сложные углеводы. Несмотря на строгие ограничения, блюда могут быть вкусными и разнообразными.

© Фото : Pixabay / RitaE Хлеб с чабрецом © Фото : Pixabay / RitaE Хлеб с чабрецом

Картофель с помидорами Категория Гарнир Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг картофель 1 кг помидоры 5 г тмин, семена 50 г маслины 5 шт. зубчики чеснока 60 мл майонез (постный) 200 мл вода по вкусу соль, перец по вкусу зелень Приготовление 1. Помидоры очистить от кожицы, обварив кипятком, порезать на четыре части. Картофель очистить, с одной стороны сделать частые продольные надрезы. Семена тмина растолочь. 2. На противень сначала выложить помидоры, потом картофель, посолить, поперчить, добавить тмин, залить водой. 3. Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. 4. Зубчики чеснока растолочь, смешать с майонезом, смазать картофель. Маслины нарезать колечками, посыпать на картофель, оставить запекаться еще 15 минут.

© Pixabay / RitaE Гороховый суп © Pixabay / RitaE Гороховый суп

Томатный гаспачо Категория Суп Кухня Испанская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 450 г помидоры 1 шт. лук репчатый 1 шт. консервированный болгарский перец 1 шт. огурцы 600 г томатный сок 35 г кинза 5 г красный винный уксус 50 г оливковое масло по вкусу соус табаско Приготовление 1. Помидоры, лук и огурцы нарезать небольшими кусочками, положить в блендер, добавить перец, измельчить до состояния пюре. 2. Добавить в массу томатный сок, мелко нарезанную кинзу, немного табаско и поставить в холодильник для охлаждения.

© Pixabay / Steve Buissinne Мед © Pixabay / Steve Buissinne Мед

Медово-грушевый пирог Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 200 г сахар 200 мл вода 30 г мед 5 г сода 5 г лимонная кислота 5 100 г орех грецкий 100 мл растительное масло 250 г мука 4 шт. груша по вкусу корица Приготовление 1. Сахар, воду и растительное масло смешать и немного нагреть, добавить мед, размешать до растворения. 2. Добавить соду, лимонную кислоту, корицу, орехи, измельченные до состояния муки, и муку (тесто должно напоминать густую сметану). 3. Груши очистить, нарезать кубиками, добавить в тесто. 4. Духовку разогреть до 200 градусов, выпекать пирог в форме 30-35 минут.

Возможные проблемы при постном питании

Поскольку в постном меню отсутствует животный белок и незаменимые аминокислоты, не рекомендовано поститься беременным женщинам, детям и людям, занимающимся тяжелым физическим трудом. Можно добавить бобовые и грибы, но при строгом соблюдении поста вареную пищу разрешено есть 2-3 раза в неделю, поэтому дефицита белка избежать не удастся.

Отсутствие полноценного питания может спровоцировать авитаминоз и анемию, которые часто и так развиваются в конце зимы. Из-за отказа от животных и растительных масел организм не может усвоить жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К).

Избыток сырых овощей и фруктов опасен для больных гастритом, язвой желудка, холециститом, панкреатитом, застоем желчи и некоторыми другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.