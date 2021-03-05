https://ria.ru/20210305/maslenitsa-1600125076.html

Масленица 2021 - когда начнется и как ее надо отметить в этом году

Масленица 2021 - когда начнется и как ее надо отметить в этом году

Масленица в 2021 году начинается у православных в России 8 марта. О том, что это за праздник, каковы его история, обычаи и традиции, как его отмечают, как... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:50

2021-03-05T17:50

2021-03-05T17:50

религия и мировоззрение

россия

аналитика - религия и мировоззрение

празднование масленицы

римско-католическая церковь

масленица

вциом

борис кустодиев

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Масленица в 2021 году начинается у православных в России 8 марта. О том, что это за праздник, каковы его история, обычаи и традиции, как его отмечают, как поздравлять и что дарить на масленицу, и, конечно, как приготовить вкусные блины – в материале РИА Новости. Что такое МасленицаУ этого праздника, на самом деле, названий много. И все, что интересно, с разными смыслами. В дохристианские времена на Руси он назывался комоедицей – в честь первого блина, который, как известно, всегда комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны.Уже после крещения Руси у праздника появилось новое название: масленица. Потому что, по уставу, в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но можно молочные – то есть "масляные" - продукты. Масленица - языческий праздник или православный? Этим вопросом задаются постоянно на протяжении веков. С одной стороны, в нем немало языческих обычаев. А с другой, он привязан к церковному календарю. Священнослужители Русской церкви поясняют этот момент так: если человек исповедует православие, то ему следует отказаться от участия в языческих обрядах. История праздникаКорнями масленица уходит в дохристианские времена. Ее отмечали многие восточнославянские народы. Перекликается она с аналогичными праздниками некоторых индоевропейских народов, посвященных наступлению весны. По одной из версий, древний славянский праздник был посвящен богу Велесу, покровителю скота. По другой – смерти богини Зимы. Поэтому ученые спорят о том, зимний или весенний это праздник.С установлением христианства масленица больше не связана с днем весеннего равноденствия. Она становится частью церковного календаря и по уставу приходится на последнюю неделю перед Великим постом. У католиков есть аналог праздника. Он называется "жирным вторником", а отмечают его перед "пепельной средой" - началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. На "католическую масленицу" принято устраивать карнавалы. Когда отмечается масленица в 2021 годуИз года в год дата праздника меняется. Это связано с особенностями главного церковного праздника – Пасхи Христовой. Пасху отмечают каждый год в разные числа. В этом году она приходится на 2 мая. Соответственно, Великий пост начинается за 47 дней, 15 марта. Следовательно, в 2021 году празднование масленицы начнется в понедельник 8 марта. А закончится в воскресенье 14 числа – Прощеным воскресеньем. Масленица и ПасхаС Пасхой праздник масленицы связан не только чисто календарно. Все дело в том, что это скорее народный праздник. Православные каноны последнюю неделю перед Великим постом не называют праздничной. "Церковь постепенно готовит христиан к Великой четыредесятнице (40-дневному Великому посту – прим. ред.). На Неделе о мытаре и фарисее вообще не постятся, в следующую за ней (Неделю о блудном сыне – прим.ред.) пост положен в среду и пятницу. А последняя неделя (Неделя о Страшном суде или седмица мясопустная – прим.ред.) по сути является полупостом", - объясняет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Тем самым, верующие готовятся к длительному периоду воздержания. Причем не только физически, ограничивая себя в мясе. На мясопустной неделе в среду и пятницу в храмах совершаются службы по уставу Великого поста. А суть Святой Четыредесятницы - в духовном исправлении человека. Цель – постом подготовить каждого к достойной встрече главного события для верующих – Светлого Христова Воскресения. Традиции и обычаи на масленицуНесмотря на глубокой духовный смысл "масляной недели", подавляющему большинству она знакома по многочисленным простым обычаям. Они исключительно народные и происходят от обрядов языческого праздника. К христианству, как заявляют священники, они не имеют никакого отношения.На масленицу принято устраивать народные гуляния. В старину проводы зимы сопровождались частушками и плясками. А также различными играми.Одной из самых популярных было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры – юноши и мужчины – делились на две команды. Одна должна взять крепость и разрушить ее. Другая – помешать этому. За ходом боя следил специальный человек, которого именовали "городничим". Он давал старт забаве, он же объявлял победителя.Еще одной забавой были кулачные бои. Боролись как один на один, так и массово, "стенка на стенку". Однако центральным обрядами масленицы являются вовсе не игры. В последний день празднований сжигают чучело зимы. В течение всей недели возле него устраивают гуляния. А вокруг водят хороводы. На фигуру в старину было принято вешать различные украшения. Они затем сгорали вместе с чучелом масленицы. Это отголосок очень древней жертвенной традиции.Еще одной древней традицией является выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Но изначально, как отмечают ученые, блины были поминальным блюдом. Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании масленицы. По данным ВЦИОМ, их по случаю праздника готовят почти 80 % россиян, в то время как в гуляниях участвуют меньше половины. Как отмечать масленицу по дням неделиПраздничная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают "узкую масленицу". А с четверга начинается "широкая масленица", то есть масштабное празднование.При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции. Понедельник называется "Встречей". В этот день заготавливаются все яства, печется первый горячий блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости. Второй день – "Заигрыш". В деревнях начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. И в этот день проходили смотрины невест.Третий день масленичной недели – "Лакомка". Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день затья ходили к теще на блины.Четверг – "Разгуляй". Начиналось празднование широкой масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои. Пятница – "Тещины вечерки". Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.Шестой день – "Золовкины посиделки". В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, "задобрить ее". Седьмой день – "Прощенье". Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И, главное, по церковному обычаю - просить друг у друга прощения. Масленица в искусстве, живописи и музыке"Скоро масленицы бойкой закипит широкий пир", - эти строки русского поэта Петра Вяземского как нельзя лучше отражают восприятие праздника в России. По сути, это было самое радостное в году событие. Таким оно представлено в русской литературе. Особенно известно описание масленицы в романе Ивана Шмелева "Лето Господне".Не менее радостной масленица представлена и в музыке. Например, у Петра Чайковского в цикле "Времена года" посвященная празднику композиция стала самой задорной, что как нельзя лучше отражает атмосферу праздника. И, конечно же, праздник представлен в русской живописи. Главной иллюстрацией его стали полотна Бориса Кустодиева. Первую "Масленицу" он написал в 1916 году. Произведение настолько впечатлило публику, что художник потом написал еще несколько одноименных картин. Поздравления с масленицейМасленицу отмечает подавляющее большинство россиян. Поэтому в Сети можно найти множество поздравлений с праздником. Например, есть такие:"Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!"Что подарить на масленицуПрежде всего, на масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас.Кроме того, существует множество тематических подарков с народными мотивами. Это могут быть и деревянные ложки, и резные подсвечники с народными орнаментами. В последнее время набирают популярность небольшие соломенные чучела. Кроме того, на масленицу можно сделать подарок своими руками. Помимо чучела это могут быть солнце или цветы, вырезанные из картона. Рецепт вкусных блинов на масленицуСейчас существует множество видов блинов. Их делают, например, из гречневой муки и добавляют даже какао, чтобы они имели шоколадный вкус. Однако нет ничего лучше традиционного рецепта тонких вкусных блинов.Для теста: молоко 500 мл, яйца 3 шт., мука 200 г., масло сливочное 30 г (2 ст. ложки), сахар 30 г (2 ст. ложки), соль 2-3 г (1/2 ч. Ложки).Самое главное, что блинное тесто не нуждается в каких-либо разрыхлителях. Они получаются тонкими за счет консистенции теста. Поэтому все ингредиенты нужно тщательно взбить. Чтобы блины получились пористыми, их нужно жарить на раскаленной сковородке. А перед тем ее надо тщательно вычистить. Некоторые хозяйки до начала выпекания блинов даже прокаливают сковороду с солью, которую затем выбрасывают. И конечно же, перед тем, как налить на чистую сковороду тесто, ее следует обильно смазать растительным или сливочным маслом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/bliny-1600048670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аналитика - религия и мировоззрение, празднование масленицы, римско-католическая церковь, масленица, вциом, борис кустодиев, русская православная церковь, петр чайковский, справки