https://ria.ru/20240418/nauka-1940399968.html

Меньше рисков. Ученые нашли новый способ лечения рака почки

Меньше рисков. Ученые нашли новый способ лечения рака почки - РИА Новости, 18.04.2024

Меньше рисков. Ученые нашли новый способ лечения рака почки

Новый малотравматичный способ лечения рака почек предложила команда исследователей медицинского института НИУ БелГУ, сообщили в пресс-службе вуза. По словам... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:00

2024-04-18T09:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новый малотравматичный способ лечения рака почек предложила команда исследователей медицинского института НИУ БелГУ, сообщили в пресс-службе вуза. По словам авторов, его применение в несколько раз снижает риск развития послеоперационных осложнений при удалении злокачественной опухоли с сохранением пораженного органа.Как рассказали в университете, рак почки является лидером по темпам прироста среди онкоурологических патологий, и практически единственным вариантом его лечения является хирургическое вмешательство.Сегодня операции на почках все чаще проводятся лапароскопическим методом, при котором вместо традиционного разреза стенки живота делаются небольшие проколы от 0,5 до 1,5 см, однако он подходит не во всех случаях, подчеркнули ученые.Применение лапароскопии при лечении, направленном на сохранение органа пациента с большой опухолью, расположенной вблизи сосудов или внутрипочечно, по словам исследователей, увеличивает риск развития операционных осложнений: обильных кровотечений, длительной ишемии (снижение кровоснабжения) почки с потерей ее функции.Ученые НИУ БелГУ предложили способ вмешательства, направленный на минимизацию хирургической травмы на этапе доступа, с сохранением преимуществ открытой хирургии и снижением рисков развития осложнений."По сравнению с лапароскопией мини-доступ может снизить время ишемии почки до 3,1 раза, сократить объем кровопотери в 2,7 раза и в 2,3 раза уменьшить частоту послеоперационных осложнений при сопоставимых показателях болевого синдрома в послеоперационном периоде", — приводятся в сообщении слова руководителя исследования, профессора кафедры госпитальной хирургии НИУ БелГУ Сергея Шкодкина.Как объяснили в вузе, изучив особенности сосудистой анатомии почки, белгородские ученые определили, что в более чем 90% случаев ближайшая точка доступа к ней расположена под десятым ребром или в прилежащих межреберьях.Исследование ученых БелГУ позволило разработать новый способ проведения операции, позволяющий осуществлять внебрюшинный мини-доступ к почке благодаря удалению десятого ребра. Длина надреза при таком вмешательстве составляет около 10 см, что соответствует суммарной длине разрезов при лапароскопии, но при этом обеспечивает хирургу свободу манипуляций.Специалисты успешно применили разработанный метод для лечения 152 пациентов Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, больных почечно-клеточным раком.

https://ria.ru/20231215/nauka-1916032788.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, медицина, рак, онкология, здоровье - общество, белгородский государственный университет, россия, белгородская область