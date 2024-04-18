https://ria.ru/20240418/institut-1940748093.html

"Халяль" вошел в реестр Национального института стандартизации Марокко

"Халяль" вошел в реестр Национального института стандартизации Марокко - РИА Новости, 18.04.2024

"Халяль" вошел в реестр Национального института стандартизации Марокко

Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ стал первой российской компанией, которая вошла в реестр... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:24

2024-04-18T11:24

2024-04-18T16:52

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ стал первой российской компанией, которая вошла в реестр Национального института стандартизации Марокко (IMANOR), что открывает возможности для экспорта в эту страну российской продукции, соответствующей нормам шариата, сообщила пресс-служба ДУМ РФ."Первой российской компанией, представленной в реестре Национального института стандартизации Марокко (IMANOR), стал Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при ДУМ РФ. Центр прошел аудит и получил аккредитацию в IMANOR. У российских производителей есть новые возможности для экспорта продукции, соответствующей нормам шариата, в североафриканский регион", - приводятся слова главы центра Айдара Газизова в Telegram-канале ДУМ РФ.Он отметил, что включение в реестр IMANOR российской компании – это "вклад ДУМ РФ в государственную программу по увеличению объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ в Африку".По данным ДУМ РФ, в реестр Национального института стандартизации Марокко входят предприятия Саудовской Аравии, Германии, Бразилии и других стран. В феврале этого года IMANOR заключил с центром "Халяль" ДУМ РФ меморандум о взаимопонимании на XIV международном конгрессе "Халяль" в рамках "Продэкспо-2024".

https://ria.ru/20240416/musulmane-1940361032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, марокко, саудовская аравия, религия