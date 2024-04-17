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Минздрав оценит ущерб от паводков медорганизациям
Минздрав оценит ущерб от паводков медорганизациям - РИА Новости, 17.04.2024
Минздрав оценит ущерб от паводков медорганизациям
Минздрав РФ занимается оценкой ущерба по медицинским организациям в регионах, затронутых паводками, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:25
2024-04-17T17:25
2024-04-17T17:25
здоровье - общество
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оренбургская область
михаил мурашко
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прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав РФ занимается оценкой ущерба по медицинским организациям в регионах, затронутых паводками, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Вся помощь оказывается в полном объеме. Поэтому каких-либо дополнительных ресурсов не нужно. Всё отрабатываем. И плюс занимаемся оценкой ущерба для медицинских организаций, в частности в Оренбургской области. Предварительные расчеты есть. Но как вода будет дальше отступать, соответственно, финализируем все эти расчеты", - доложил Мурашко президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, оренбургская область, михаил мурашко, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Здоровье - Общество, Россия, Оренбургская область, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Минздрав оценит ущерб от паводков медорганизациям
Мурашко: Минздрав начал оценивать ущерб по медогранизациям в регионах паводка