https://ria.ru/20240417/uscherb-1940626658.html

Минздрав оценит ущерб от паводков медорганизациям

Минздрав оценит ущерб от паводков медорганизациям - РИА Новости, 17.04.2024

Минздрав оценит ущерб от паводков медорганизациям

Минздрав РФ занимается оценкой ущерба по медицинским организациям в регионах, затронутых паводками, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:25

2024-04-17T17:25

2024-04-17T17:25

здоровье - общество

россия

оренбургская область

михаил мурашко

владимир путин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав РФ занимается оценкой ущерба по медицинским организациям в регионах, затронутых паводками, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Вся помощь оказывается в полном объеме. Поэтому каких-либо дополнительных ресурсов не нужно. Всё отрабатываем. И плюс занимаемся оценкой ущерба для медицинских организаций, в частности в Оренбургской области. Предварительные расчеты есть. Но как вода будет дальше отступать, соответственно, финализируем все эти расчеты", - доложил Мурашко президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html

россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, оренбургская область, михаил мурашко, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024