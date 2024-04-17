https://ria.ru/20240417/mchs-1940546990.html

В Оренбургской области усилили группировку спасателей

В Оренбургской области усилили группировку спасателей - РИА Новости, 17.04.2024

В Оренбургской области усилили группировку спасателей

МЧС России усиливает группировку спасателей в Илекском районе Оренбургской области в преддверии прогнозируемого повышения уровня паводковых вод, в зону... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:19

2024-04-17T12:19

2024-04-17T12:41

здоровье - общество

оренбургская область

россия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МЧС России усиливает группировку спасателей в Илекском районе Оренбургской области в преддверии прогнозируемого повышения уровня паводковых вод, в зону подтопления уже попали 10 населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В Илек направлен сводный мобильный отряд из Самары и Республики Татарстан, аэромобильные группировки Кировской и Оренбургской областей и подразделения Волжского спасательного центра МЧС России", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Илекском районе готовятся к серьезному повышению уровня воды. В зоне подтопления уже находятся 10 населенных пунктов.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбургская область

россия

самара

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здоровье - общество, оренбургская область, россия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске