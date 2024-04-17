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В Оренбургской области усилили группировку спасателей - РИА Новости, 17.04.2024
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12:19 17.04.2024 (обновлено: 12:41 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/mchs-1940546990.html
В Оренбургской области усилили группировку спасателей
В Оренбургской области усилили группировку спасателей - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбургской области усилили группировку спасателей
МЧС России усиливает группировку спасателей в Илекском районе Оренбургской области в преддверии прогнозируемого повышения уровня паводковых вод, в зону... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:19
2024-04-17T12:41
здоровье - общество
оренбургская область
россия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МЧС России усиливает группировку спасателей в Илекском районе Оренбургской области в преддверии прогнозируемого повышения уровня паводковых вод, в зону подтопления уже попали 10 населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В Илек направлен сводный мобильный отряд из Самары и Республики Татарстан, аэромобильные группировки Кировской и Оренбургской областей и подразделения Волжского спасательного центра МЧС России", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Илекском районе готовятся к серьезному повышению уровня воды. В зоне подтопления уже находятся 10 населенных пунктов.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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здоровье - общество, оренбургская область, россия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Здоровье - Общество, Оренбургская область, Россия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В Оренбургской области усилили группировку спасателей

МЧС усилило группировку спасателей в Илекском районе Оренбургской области

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиУкрепление защитной дамбы от реки Урал в селе Илек Оренбургской области
Укрепление защитной дамбы от реки Урал в селе Илек Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Укрепление защитной дамбы от реки Урал в селе Илек Оренбургской области
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МЧС России усиливает группировку спасателей в Илекском районе Оренбургской области в преддверии прогнозируемого повышения уровня паводковых вод, в зону подтопления уже попали 10 населенных пунктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"В Илек направлен сводный мобильный отряд из Самары и Республики Татарстан, аэромобильные группировки Кировской и Оренбургской областей и подразделения Волжского спасательного центра МЧС России", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Илекском районе готовятся к серьезному повышению уровня воды. В зоне подтопления уже находятся 10 населенных пунктов.
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