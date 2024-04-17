https://ria.ru/20240417/bastrykin-1940678506.html

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов - РИА Новости, 18.04.2024

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-17T22:42

2024-04-17T22:42

2024-04-18T02:57

происшествия

здоровье - общество

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов, врача частной клиники, сообщается в Telegram-канале ведомства. В среду РЕН ТВ сообщал о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Согласно сообщению, после вмешательств большинство остались инвалидами. Как отмечается, в интернете медика называют лучшим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб. "В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. В частности утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20231202/sk-1913317932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)