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Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов - РИА Новости, 18.04.2024
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22:42 17.04.2024 (обновлено: 02:57 18.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bastrykin-1940678506.html
Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов
Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов - РИА Новости, 18.04.2024
Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-17T22:42
2024-04-18T02:57
происшествия
здоровье - общество
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов, врача частной клиники, сообщается в Telegram-канале ведомства. В среду РЕН ТВ сообщал о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Согласно сообщению, после вмешательств большинство остались инвалидами. Как отмечается, в интернете медика называют лучшим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб. "В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. В частности утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов

Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов, врача частной клиники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В среду РЕН ТВ сообщал о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Согласно сообщению, после вмешательств большинство остались инвалидами. Как отмечается, в интернете медика называют лучшим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб.
«
"В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. В частности утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Соболеву представить доклад о сроках проведения экспертиз", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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