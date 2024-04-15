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США заявили, что не хотят войны с Ираном - РИА Новости, 15.04.2024
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21:03 15.04.2024 (обновлено: 21:49 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/voyna-1940260804.html
США заявили, что не хотят войны с Ираном
США заявили, что не хотят войны с Ираном - РИА Новости, 15.04.2024
США заявили, что не хотят войны с Ираном
США не участвуют в проработке возможного израильского ответа на воздушную атаку Ирана, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:03
2024-04-15T21:49
в мире
сша
иран
джон кирби
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
израиль
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США не участвуют в проработке возможного израильского ответа на воздушную атаку Ирана, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа", - заявил он на брифинге Белого дома.Кирби добавил, что, по его данным, израильский военный кабинет пока не принял таких решений и продолжает обсуждения "своих следующих шагов".Он подчеркнул, что США не хотят видеть войну с Ираном, но сделают всё для защиты Израиля. "Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль", - сказал Кирби.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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в мире, сша, иран, джон кирби, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем, израиль
В мире, США, Иран, Джон Кирби, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Израиль
США заявили, что не хотят войны с Ираном

Белый дом: США не хотят войны с Ираном и расширения регионального конфликта

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США не участвуют в проработке возможного израильского ответа на воздушную атаку Ирана, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа", - заявил он на брифинге Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирби добавил, что, по его данным, израильский военный кабинет пока не принял таких решений и продолжает обсуждения "своих следующих шагов".
Он подчеркнул, что США не хотят видеть войну с Ираном, но сделают всё для защиты Израиля. "Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль", - сказал Кирби.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреСШАИранДжон КирбиКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИзраиль
 
 
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