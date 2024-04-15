https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"

Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа" - РИА Новости, 15.04.2024

Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"

США могут дать деньги Украине "в кредит, а не в виде подарка", но Европа должна внести равный с американцами вклад. Это все, что сказал об Украине кандидат в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:01

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США могут дать деньги Украине "в кредит, а не в виде подарка", но Европа должна внести равный с американцами вклад. Это все, что сказал об Украине кандидат в президенты США Дональд Трамп по итогам резонансной встречи со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Правда, еще он добавил, что в ходе конфликта "уже погибли миллионы людей с обеих сторон", что, очень мягко говоря, далеко от истины. Вот, собственно, и все, что было сказано обоими участниками беседы в ходе 20-минутной пресс-конференции по ее итогам.Украина может долго надувать щеки, думая, что она находится в числе приоритетов западной политики. Но встреча двух ведущих республиканцев во Флориде, состоявшаяся в конце прошлой недели, доказала иное. Начали они с проблемы границы и закончили ею же. Джонсон подтвердил, что "вопросом номер один" для 78 процентов американцев является именно закрытие границы от нелегальной миграции. Украина же затрагивалась лишь по касательной — не до нее сейчас республиканцам. Это доказывает и тот факт, что спикер конгресса унизил министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, приехавшего обсудить с ним законопроект о помощи Украине, и просто отказался с ним встречаться.Забавнее всего, что все это происходит на фоне глобального обсуждения некоего "плана Трампа по Украине". Никто его не видел, никто не знает наверняка, существует ли таковой вообще, но копья вокруг него ломаются уже больше недели — с того самого момента, как газета The Washington Post опубликовала "инсайд" якобы от команды Трампа. Собственно, все сведения газеты сводятся к единственному пункту: Трамп заставит главу киевского режима Владимира Зеленского "уступить России Донбасс и Крым" в обмен на мир.И никого вообще даже не заинтересовало моментальное опровержение от той же команды Трампа, официально заявившей, что статья The Washington Post является "фейковой новостью". Согласно заявлению советника кампании, Трамп не намерен вырабатывать никакого плана до тех пор, пока не окажется в офисе и не взвесит все возможные опции.Подчеркнем, опровержение поступило фактически сразу после публикации WP. Но все обсуждают "план Трампа" так, как будто бы республиканский кандидат в президенты уже официально провозгласил его с трибуны. Мало того, все это уже обрастает массой подробностей. Так, CNN добавила (опять-таки со ссылкой на анонимный источник), что Трамп моментально после того, как выиграет выборы, приступит к организации переговоров между Зеленским и Путиным. Причем он "будет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров". Как будто бы на Россию можно этим или каким-либо иным способом надавить."План Трампа" не прокомментировал только ленивый. Даже Зеленский уже высказался о нем, назвав его "примитивным". Некоторые СМИ поспешили назвать его "пропутинским". Особенная истерика царит в Британии, где на целые развороты публикуют статьи о том, что она уже находится в состоянии войны с Россией и вот-вот проиграет на Украине. Упомянутый выше Кэмерон отверг "план" на том основании, что он "умиротворяет Владимира Путина".Само собой, не могло обойтись без Бориса Джонсона, который прямо ответственен за гибель украинцев. Услышав о "плане Трампа", Джонсон выступил с пламенной речью, напрямую обратившись к кандидату от республиканцев: "Если вы являетесь партией Рональда Рейгана, если вы хотите сделать Америку снова великой, тогда вы не начнете новое президентство <…>, отдав победу Владимиру Путину. Это было бы катастрофой для Запада и для Америки".Затем Джонсон продолжил свои рассуждения о Рейгане в сумбурной статье для Daily Mail, один заголовок которой многое говорит о беспорядке в этой вечно непричесанной голове: "Почему, черт побери, мы ждем, чтобы дать этой героической нации необходимое ей оружие?". Он призвал республиканцев следовать примеру Рейгана, который "выиграл холодную войну" тем, что… "заставил русских сесть за стол переговоров и начать процесс, который привел к распаду Советской империи".Погодите-ка, но ведь пресловутый "план Трампа", если верить демократической (обратите на это особое внимание!) прессе, как раз сводится к тому, чтобы "заставить русских сесть за стол переговоров"! Как будто эти русские когда-то (что при Рейгане, что при Байдене) отказывались от диалога.Владимир Путин на днях в который раз заявил, что Россия всегда согласна на переговоры, но при этом однозначно добавил: "Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью". Ясно, что к числу таких схем относятся и разговоры о "возвращении границ 1991 года", то есть об отказе от территорий, которые прочно и навсегда стали составной частью России.Возможно, вбросы о "плане Трампа по Украине" для того и делаются, чтобы протестировать реакцию России, включая и возможные уступки, которые Запад хотел бы получить от Москвы взамен на признание утери некогда украинских территорий. Например, членство "оставшейся" Украины в НАТО. И вполне вероятно, что вбросы эти делаются отнюдь не командой Трампа, а его оппонентами.Обозреватель WThe Wall Street Journal Холман Дженкинс обратил внимание на то, что идеи, приписываемые Трампу, подозрительно напоминают план Байдена заморозить конфликт на Украине по "корейскому сценарию". Так может, действительно команда действующего президента и пытается, приписав свои сценарии оппоненту, обкатать их на публике? Исключать этого не стоило бы.Как бы то ни было, но вброс "плана Трампа" привел к одной позитивной тенденции: почти все западные СМИ и эксперты вдруг заговорили — как о само собой разумеющемся — о возможности признать утрату Украиной территорий. И уже активно начали обсуждать будущие границы. Немецкая Tagesspiegel проводит параллели с разделом Германии в 1945 году. Мол, часть Украины попадет в "российскую зону оккупации", а другая пойдет в НАТО и будет потом годами жить надеждой на воссоединение с отколовшейся частью.В общем-то, тоже своего рода тестирование общественного мнения и реакции России. Но повторим слова Путина: схемы, не имеющие ничего общего с действительностью, мы обсуждать не намерены. К диалогу же о новых границах и нейтральном статусе Украины или того, что от нее останется, всегда готовы.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939985422.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939974167.html

https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html

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в мире, украина, дональд трамп, нато, владимир путин, рональд рейган, сша, россия