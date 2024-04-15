https://ria.ru/20240415/strelba-1940068921.html

В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 15.04.2024

В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Житель Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:00

2024-04-15T10:00

2024-04-15T10:03

происшествия

ленинградская область

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Житель Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение о конфликте соседей в доме в городе Коммунар Гатчинского района поступило накануне вечером. "По прибытии полицейских... заявитель сообщила, что у ее супруга возник конфликт с соседом по парадной, в ходе которого последний угрожал ему ножом. Подозреваемый скрылся в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел из квартиры с ружьем и произвел выстрел в их сторону. В дальнейшем неправомерные действия мужчины были пресечены с привлечением сотрудников СОБР МВД России", - говорится в релизе. Стрелявший 49-летний мужчина был задержан и доставлен в полицию. На месте было изъято двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра. Установлено, что разрешения на оружие у задержанного нет. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20240413/ranenie-1939805410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург