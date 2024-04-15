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В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 15.04.2024
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10:00 15.04.2024 (обновлено: 10:03 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/strelba-1940068921.html
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 15.04.2024
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Житель Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:00
2024-04-15T10:03
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Житель Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение о конфликте соседей в доме в городе Коммунар Гатчинского района поступило накануне вечером. "По прибытии полицейских... заявитель сообщила, что у ее супруга возник конфликт с соседом по парадной, в ходе которого последний угрожал ему ножом. Подозреваемый скрылся в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел из квартиры с ружьем и произвел выстрел в их сторону. В дальнейшем неправомерные действия мужчины были пресечены с привлечением сотрудников СОБР МВД России", - говорится в релизе. Стрелявший 49-летний мужчина был задержан и доставлен в полицию. На месте было изъято двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра. Установлено, что разрешения на оружие у задержанного нет. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20240413/ranenie-1939805410.html
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происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Житель города Коммунар в Гатчинском районе выстрелил из ружья по полицейским

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Житель Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о конфликте соседей в доме в городе Коммунар Гатчинского района поступило накануне вечером.
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"По прибытии полицейских... заявитель сообщила, что у ее супруга возник конфликт с соседом по парадной, в ходе которого последний угрожал ему ножом. Подозреваемый скрылся в своей квартире, а на требование полицейских открыть дверь вышел из квартиры с ружьем и произвел выстрел в их сторону. В дальнейшем неправомерные действия мужчины были пресечены с привлечением сотрудников СОБР МВД России", - говорится в релизе.
Стрелявший 49-летний мужчина был задержан и доставлен в полицию. На месте было изъято двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра. Установлено, что разрешения на оружие у задержанного нет.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
В отношении мужчины следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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