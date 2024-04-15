https://ria.ru/20240415/poezda-1940181356.html

РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург

РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.04.2024

РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург

РЖД подписали договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:47

2024-04-15T15:47

2024-04-15T15:47

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санкт-петербург

россия

олег белозеров

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уральские локомотивы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. РЖД подписали договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12 миллиардов рублей, их построят "Уральские локомотивы" и должны поставить готовые к эксплуатации составы до конца марта 2028 года, сообщила железнодорожная компания. "РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Исполнителем выступит предприятие "Уральские локомотивы". Стоимость контракта – 12 миллиардов рублей. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года", - говорится в сообщении. РЖД пишут, что для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Сейчас её разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. "В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов, прорабатывается 4 класса обслуживания", - напомнила компания ранее озвученные параметры. Максимальная скорость электропоезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Строить их будет в России группа "Синара" (контролирует "Уральские локомотивы") в кооперации с "Трансмашхолдингом". Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром.

https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html

https://ria.ru/20240215/poezd-1927691492.html

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экономика, технологии, москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, ржд, уральские локомотивы