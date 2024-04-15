Рейтинг@Mail.ru
РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/poezda-1940181356.html
РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург
РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.04.2024
РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург
РЖД подписали договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:47
2024-04-15T15:47
экономика
технологии
москва
санкт-петербург
россия
олег белозеров
ржд
уральские локомотивы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. РЖД подписали договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12 миллиардов рублей, их построят "Уральские локомотивы" и должны поставить готовые к эксплуатации составы до конца марта 2028 года, сообщила железнодорожная компания. "РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Исполнителем выступит предприятие "Уральские локомотивы". Стоимость контракта – 12 миллиардов рублей. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года", - говорится в сообщении. РЖД пишут, что для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Сейчас её разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. "В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов, прорабатывается 4 класса обслуживания", - напомнила компания ранее озвученные параметры. Максимальная скорость электропоезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Строить их будет в России группа "Синара" (контролирует "Уральские локомотивы") в кооперации с "Трансмашхолдингом". Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром.
https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html
https://ria.ru/20240215/poezd-1927691492.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, ржд, уральские локомотивы
Экономика, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Олег Белозеров, РЖД, Уральские локомотивы
РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург

РЖД подписали договор на 12 млрд руб на новые поезда для ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. РЖД подписали договор об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург стоимостью 12 миллиардов рублей, их построят "Уральские локомотивы" и должны поставить готовые к эксплуатации составы до конца марта 2028 года, сообщила железнодорожная компания.
"РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Исполнителем выступит предприятие "Уральские локомотивы". Стоимость контракта – 12 миллиардов рублей. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года", - говорится в сообщении.
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года
2 октября 2023, 03:30
РЖД пишут, что для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Сейчас её разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта.
"В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов, прорабатывается 4 класса обслуживания", - напомнила компания ранее озвученные параметры.
Максимальная скорость электропоезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Строить их будет в России группа "Синара" (контролирует "Уральские локомотивы") в кооперации с "Трансмашхолдингом".
Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Савельев рассказал, как планируют создавать российский поезд для ВСМ
15 февраля, 23:22
 
ЭкономикаТехнологииМоскваСанкт-ПетербургРоссияОлег БелозеровРЖДУральские локомотивы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала