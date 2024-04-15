https://ria.ru/20240415/kuleba-1940032413.html

Кулеба усомнился в логичности рассуждений Остина

Кулеба усомнился в логичности рассуждений Остина - РИА Новости, 15.04.2024

Кулеба усомнился в логичности рассуждений Остина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в логичности рассуждений министра обороны США Ллойда Остина о том, что украинские атаки на российские... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:41

2024-04-15T00:41

2024-04-15T00:41

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дмитрий кулеба

ллойд остин

валентина матвиенко

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в логичности рассуждений министра обороны США Ллойда Остина о том, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы несут угрозу для мировой энергетики и снова, используя этот повод, начал выпрашивать у Вашингтона военную помощь. Остин 9 апреля заявил, что атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он высказался за прекращение Киевом подобных действий. "Послушал господина Остина... Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи", - сказал Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН на слова ведущей, что Белому дому не нравятся удары по российским НПЗ. Он пояснил, что "когда в РФ взрывается нефте-перерабатывающий завод", в Киеве якобы видят появление проблем на российском энергетическом рынке, но не на мировом. По его мнению, "нужно мыслить своими интересами". "Если партнеры говорят: "мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого". Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может", - добавил Кулеба. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

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в мире, россия, украина, киев, дмитрий кулеба, ллойд остин, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные силы украины