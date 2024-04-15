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Более 40 стран претендуют на вступление в БРИКС, заявил сенатор - РИА Новости, 15.04.2024
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17:38 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/briks-1940214824.html
Более 40 стран претендуют на вступление в БРИКС, заявил сенатор
Более 40 стран претендуют на вступление в БРИКС, заявил сенатор - РИА Новости, 15.04.2024
Более 40 стран претендуют на вступление в БРИКС, заявил сенатор
Более 40 государств претендуют на вступление в БРИКС и количество таких стран с каждым месяцем увеличивается, заявил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:38
2024-04-15T17:38
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 40 государств претендуют на вступление в БРИКС и количество таких стран с каждым месяцем увеличивается, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в понедельник в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня". Ранее на площадке Совфеда прошло рабочее заседание с участием председателей комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС. "(На то, чтобы) войти в группу БРИКС претендуют более 40 государств. И с каждым месяцем количество таких государств увеличивается. Это свидетельствует о том, что такая свободная, гибкая форма взаимодействия в рамках БРИКС является очень привлекательной", - отметил политик. При этом Карасин пояснил, что многие из членов объединения полагают, что не следует торопиться с созданием какого-то жесткого устава организации, учитывая, как "контрпродуктивно и даже провокационно действует Евросоюз". Отвечая на вопрос о возможности развития системы финансовых расчетов БРИКС, Карасин рассказал, что эта тема обсуждается странами. "Эта тема звучала на нашем рабочем совещании. Уверен, что она будет звучать и в Санкт-Петербурге на парламентском форуме стран БРИКС. Многие страны напрямую задавали вопрос о дедолларизации экономики, потому что мы уделяем слишком много внимания доллару, в то время как мощные солидные державы обладают своими собственными валютами (для взаиморасчетов)", - отметил политик. Сенатор также рассказал об основных принципах взаимодействия стран объединения. Это укрепление реальной многополярности и стремление к формированию справедливого мироустройства, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, понимание важности сохранения системы международного права. Десятый Парламентский форум стран БРИКС откроется 11 июля в Санкт-Петербурге, законодатели обсудят роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
https://ria.ru/20231208/siluanov-1914655355.html
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санкт-петербург, григорий карасин, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, в мире
Санкт-Петербург, Григорий Карасин, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, В мире
Более 40 стран претендуют на вступление в БРИКС, заявил сенатор

Сенатор Карасин: более 40 стран претендуют на вступление в БРИКС, число растет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 40 государств претендуют на вступление в БРИКС и количество таких стран с каждым месяцем увеличивается, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в понедельник в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".
Ранее на площадке Совфеда прошло рабочее заседание с участием председателей комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.
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"(На то, чтобы) войти в группу БРИКС претендуют более 40 государств. И с каждым месяцем количество таких государств увеличивается. Это свидетельствует о том, что такая свободная, гибкая форма взаимодействия в рамках БРИКС является очень привлекательной", - отметил политик. При этом Карасин пояснил, что многие из членов объединения полагают, что не следует торопиться с созданием какого-то жесткого устава организации, учитывая, как "контрпродуктивно и даже провокационно действует Евросоюз".
Отвечая на вопрос о возможности развития системы финансовых расчетов БРИКС, Карасин рассказал, что эта тема обсуждается странами. "Эта тема звучала на нашем рабочем совещании. Уверен, что она будет звучать и в Санкт-Петербурге на парламентском форуме стран БРИКС. Многие страны напрямую задавали вопрос о дедолларизации экономики, потому что мы уделяем слишком много внимания доллару, в то время как мощные солидные державы обладают своими собственными валютами (для взаиморасчетов)", - отметил политик.
Сенатор также рассказал об основных принципах взаимодействия стран объединения. Это укрепление реальной многополярности и стремление к формированию справедливого мироустройства, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, понимание важности сохранения системы международного права.
Десятый Парламентский форум стран БРИКС откроется 11 июля в Санкт-Петербурге, законодатели обсудят роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Санкт-ПетербургГригорий КарасинВалентина МатвиенкоБРИКССовет Федерации РФВ мире
 
 
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