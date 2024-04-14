Рейтинг@Mail.ru
Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:46 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/legoyda-1940024323.html
Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации
Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации - РИА Новости, 14.04.2024
Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации
Во время СВО самым для христиан важно не уподобляться злу, с которым каждый ведет борьбу, сказал в воскресенье председатель синодального отдела по... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:46
2024-04-14T22:46
религия
россия
украина
донбасс
владимир легойда
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843350783_0:240:2950:1899_1920x0_80_0_0_6038360ad5d82183f160c9d85583dfe6.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Во время СВО самым для христиан важно не уподобляться злу, с которым каждый ведет борьбу, сказал в воскресенье председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Церковь и мы" на канале "Россия 24". "Самым важным для нас, коль скоро мы о христианской говорим перспективе, это ни в коем случае не уподобиться тому, что мы категорически не приемлем. Опасность этого есть всегда, поэтому есть такое успокоительное представление о том, что мы, как сейчас говорят, по определению на стороне света, и нам ничего не грозит. Оно очень опасное, и этот риск уподобиться для любого человека всегда существует, и мы должны быть в этом смысле очень внимательными к себе, каждый на своем месте", – сказал Легойда, говоря о духовном измерении СВО, в эфире возобновившей свой выход программы "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24", которая не выходила с августа прошлого года. В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843350783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d21d7b1f97fd24748ce876e428f22cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, владимир легойда, в мире
Религия, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Легойда, В мире
Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации

Легойда призвал не уподобляться злу во время спецоперации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Во время СВО самым для христиан важно не уподобляться злу, с которым каждый ведет борьбу, сказал в воскресенье председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Церковь и мы" на канале "Россия 24".
"Самым важным для нас, коль скоро мы о христианской говорим перспективе, это ни в коем случае не уподобиться тому, что мы категорически не приемлем. Опасность этого есть всегда, поэтому есть такое успокоительное представление о том, что мы, как сейчас говорят, по определению на стороне света, и нам ничего не грозит. Оно очень опасное, и этот риск уподобиться для любого человека всегда существует, и мы должны быть в этом смысле очень внимательными к себе, каждый на своем месте", – сказал Легойда, говоря о духовном измерении СВО, в эфире возобновившей свой выход программы "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24", которая не выходила с августа прошлого года.
В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудники ФСБ РФ пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины. На границе с Латвией в партии икон и церковной утвари, следовавшей с Украины, нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
На Украине запланировали новые взрывы в Москве
5 апреля, 08:00
 
РелигияРоссияУкраинаДонбассВладимир ЛегойдаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала