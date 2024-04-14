https://ria.ru/20240414/legoyda-1940024323.html

Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации

Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации - РИА Новости, 14.04.2024

Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации

Во время СВО самым для христиан важно не уподобляться злу, с которым каждый ведет борьбу, сказал в воскресенье председатель синодального отдела по... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T22:46

2024-04-14T22:46

2024-04-14T22:46

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Во время СВО самым для христиан важно не уподобляться злу, с которым каждый ведет борьбу, сказал в воскресенье председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Церковь и мы" на канале "Россия 24". "Самым важным для нас, коль скоро мы о христианской говорим перспективе, это ни в коем случае не уподобиться тому, что мы категорически не приемлем. Опасность этого есть всегда, поэтому есть такое успокоительное представление о том, что мы, как сейчас говорят, по определению на стороне света, и нам ничего не грозит. Оно очень опасное, и этот риск уподобиться для любого человека всегда существует, и мы должны быть в этом смысле очень внимательными к себе, каждый на своем месте", – сказал Легойда, говоря о духовном измерении СВО, в эфире возобновившей свой выход программы "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24", которая не выходила с августа прошлого года. В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

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россия, украина, донбасс, владимир легойда, в мире