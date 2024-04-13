https://ria.ru/20240413/simferopol-1939329031.html

Освобождение Симферополя от немецко-фашистских захватчиков (1944)

Освобождение Симферополя от немецко-фашистских захватчиков (1944) - РИА Новости, 13.04.2024

Освобождение Симферополя от немецко-фашистских захватчиков (1944)

13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта освободили столицу Крыма город Симферополь от фашистской оккупации, длившейся 865 дней. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T02:03

2024-04-13T02:03

2024-04-13T02:03

справки

симферополь

великая отечественная война (1941-1945)

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13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта освободили столицу Крыма город Симферополь от фашистской оккупации, длившейся 865 дней. Симферополь был захвачен немецко-фашистскими войсками 1 ноября 1941 года. Первые приказы оккупационных властей извещали о начале "новой жизни", вынуждали жителей сдать оружие и военное снаряжение, пройти регистрацию. В конце декабря вышел приказ о сдаче "излишков" продуктов. Предписывалось сдать все продукты, превышающие установленные оккупантами нормы. Невыполнение подобных приказов каралось смертью. На центральных улицах появились виселицы, а на территории совхоза "Красный" недалеко от города фашисты организовали лагерь смерти, в котором содержались коммунисты, партизаны, подпольщики и члены их семей. За время существования лагеря в нем было истреблено свыше 10 тысяч человек. В городе также существовали два пересыльных лагеря для военнопленных – на территории Картофельного городка (так называлось крупнейшее в городе овощехранилище) и в бывшей тюрьме. За все время существования "Картофельного городка" через него прошло около 140 тысяч человек. Террор, лишения и неприятие новых властей вызывали отпор у местного населения. Появлялись подпольные группы сопротивления. Они собирали разведывательную информацию, помогали бежавшим из плена советским военнослужащим, поддерживали связь с партизанами, вели агитационную работу.Диверсионные группы Симферополя совершили 63 нападения на разного рода военные объекты оккупантов, взорвали 11 воинских эшелонов. В результате Мелитопольской и Керченской десантной операций в сентябре-ноябре 1943 года советские войска захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить в это время Крым им не удалось из-за недостатка сил. В Крыму продолжали обороняться войска германской 17-й армии (командующий – генерал-полковник Эрвин Йенеке; 195 тысяч человек, около 3,6 тысяч орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий), которую поддерживала авиация 4-го воздушного флота (около 300 самолетов). Для удержания Крыма противник создал глубоко эшелонированную оборону: на Перекопском перешейке и против Сиваша она состояла из трех полос, на Керченском полуострове – из четырех. Группировка советских войск имела в своем составе около 470 тысяч человек, около 6 тысяч орудий и минометов, 559 танков и САУ, свыше 1,2 тысячи самолетов (с учетом авиации Черноморского флота).После двухдневного артобстрела обороны противника на Перекопском перешейке 8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта (генерал армии Федор Толбухин; 2-я гвардейская и 51-я общевойсковые армии, 8-я воздушная армия, 19-й танковый корпус) перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на южном берегу Сиваша, и в ходе двухдневных ожесточенных боев прорвали оборону германских войск. Утром 11 апреля в полосе 51-й армии вступил в сражение 19-й танковый корпус, который за день преодолел с боями 35 километров, овладел Джанкоем и вышел к Симферополю. В ночь на 13 апреля две группы партизанского Северного соединения (всего 65 человек) проникли в город Симферополь и разгромили казармы немецкого гарнизона. Утром в город ворвались танки 79-й бригады полковника Петра Архипова и 101-й бригады подполковника Михаила Хромченко. Следом за ними вошли 27-я мотострелковая и 6-я гвардейская танковая бригады, которые окончательно выбили с улиц города фашистских захватчиков.Вместе с войсками в город вошли бойцы 1-й партизанской бригады Федора Федоренко. К 16 часам Симферополь был полностью очищен от противника.В день освобождения Симферополя танк Т-34 с бортовым номером 201 командира роты капитана Заргарьяна (механик-водитель Мельников), одним из первых ворвался в город. Когда Крым был полностью освобожден, машина номер 201 была установлена на пьедестале в сквере Победы в Симферополе.13 апреля 1944 года Москва салютовала войскам, освободившим Симферополь, 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий. На следующий день, 14 апреля, на Комсомольской площади Симферополя (на ее месте построен стадион "Локомотив") состоялся митинг жителей города и воинов-освободителей, на котором командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Федор Толбухин поздравил симферопольцев с освобождением.За отличие, проявленное в боях по освобождению Крыма, 11 частям и соединениям были присвоены почетные наименования "Симферопольских", 13 воинам 19-го Краснознаменного Перекопского танкового корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза.13 апреля 1944 года советскими войсками в Крыму были также освобождены города Евпатория и Феодосия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, симферополь, великая отечественная война (1941-1945)