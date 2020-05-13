Представлены доказательства зверств нацистов в крупном концлагере в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Сотни советских граждан ежедневно умирали в концлагере на территории совхоза "Красный" под Симферополем в годы Великой Отечественной войны, оставшихся немецкие оккупанты расстреливали и сжигали заживо, всего в концлагере в 1942-1944 годах было уничтожено свыше 10 тысяч человек, следует из рассекреченных документов крымского УФСБ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По поручению Генпрокуратуры РФ прокуратура Крыма изучила архивные материалы и попросила Верховный суд республики возобновить уголовное дело о массовом уничтожении советских граждан нацистскими военными преступниками на территории Крыма и других регионов. ВС Крыма удовлетворил ходатайство прокуратуры о возобновлении расследования дела.

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Массовые уничтожения в совхозе "Красный"

"Красный" - совхоз под Симферополем , на территории которого немецкие оккупанты организовали самый крупный в Крыму лагерь смерти. По официальным данным, лагерь был построен в 1942 году, освобожден Красной армией в 1944 году, за время его существования там было замучено около 15 тысяч человек.

В июле 1969 года УКГБ при Совете министров УССР по Крымской области было возбуждено уголовное дело по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками на территории Крымской и других областей Украины и в Кишиневе , постановление о возбуждении дела рассекречено крымским УФСБ. Дело было возбуждено "с целью сбора доказательств виновности Цаппа Пауля", главаря айнзацкоманды - эскадрона смерти СД №11-А и 11-Б.

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Как следует из постановления, в созданном на территории совхоза "Красный" концлагере содержались заключенные советские граждане. "В результате искусственно созданных невыносимо тяжелых условий: голода, отсутствия медицинской помощи, жестоких избиений и истязаний, в этом лагере ежедневно умирали сотни советских граждан. Оставшихся в живых расстреливали и живьем сжигали на специально устроенных кострах, предварительно обливая жертвы бензином и смолой", - отмечается в постановлении.

Еще один рассекреченный документ - справка о проделанной УКГБ по Крымской области работе, она датирована 8 апреля 1975 года и имеет гриф "секретно".

"С лета 1942 года до 11 апреля 1944 года на территории совхоза "Красный" под гор. Симферополем существовал созданный СД гор. Симферополя концентрационный лагерь смерти, в котором содержались коммунисты, партизаны, подпольщики и члены их семей. Советские патриоты, содержавшиеся в лагере, подвергались преднамеренному и планомерному уничтожению. За время существования этого лагеря в нем было истреблено свыше 10 тысяч человек", - говорится в справке.

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Там также приводятся доказательства массового уничтожения заключенных концлагеря осенью 1943 года в связи с наступлением Советской Армии. "Под руководством Цаппа было произведено массовое уничтожение заключенных концлагеря, всего свыше полутора тысяч человек, в том числе женщин, стариков и детей", - указано в справке.

Лагеря в Симферополе и Севастополе

В справке приводятся доказательства существования в Симферополе в 1941-1944 годах двух лагерей для военнопленных – на территории Картофельного городка и в бывшей тюрьме. Приводятся фамилии свидетелей, которые содержались в этих концлагерях.

"О том, что в здании бывшей тюрьмы гор. Симферополя находился пересыльный лагерь для советских военнопленных, показали свидетели Мисевич Д. М. и Зубков М. А., содержавшиеся там в качестве военнопленных, а также осужденный каратель Менаметов Энвер", - говорится в документе.

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Приводятся и данные о существовании нескольких концлагерей в Севастополе. Так, в поселке Инкерман было уничтожено 450 советских пленных, в поселке Новая Земля за два дня замучено 300 человек, на Северной стороне осенью 1942 года расстреляно 200 человек. На Корабельной стороне гитлеровцами истреблено 2020 человек.

"В помещении быв. тюрьмы гор. Севастополя …в лазарете от нечеловеческих усилий содержания умерло 2500 чел. раненых и больных советских военнопленных", - отмечается в справке.

В документе указан и свидетель существования концлагеря в Феодосии – Ахмет Гайбуллаев, служивший в 49-м добровольческом батальоне в Симферополе и принимавший участие в конвоировании военнопленных из лагеря в Феодосии в Керчь . "Свидетель показал, что лагерь находился за г. Феодосия на открытой местности", - говорится в документе.

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Еще один лагерь в Симферополе

Следователи УКГБ также просмотрели архивное уголовное дело бывшего капитана медслужбы 11-й немецкой армии Эбергарда Мартина Мюллера, который в 1948 году был осужден военным трибуналом войск МВД Ставропольского края

"Установлено, что в Симферополе летом 1942 года находился еще один лагерь для советских военнопленных. Как показал Мюллер Э. М., в этом лагере по приказу начальника санитарной службы 11 армии генерала Фаульгербера производилось умерщвление советских военнопленных путем введения в вены специального препарата из морфия и перекиси водорода", - указано в документе.

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Только за время работы в лагере Мюллера в течение шести недель было уничтожено до тысячи советских военнопленных. "Как показал Мюллер Э. М., умерщвлением советских военнопленных непосредственно занимались врачи из числа бывших советских граждан, которые после пленения перешли на службу к оккупантам", - говорится в документе.

Отмечается, что Мюллер назвал фамилии, примерные места, даты рождения и воинские звания этих врачей, всего, по его словам, их было семеро. В результате проведенной УКГБ проверки установить кого-либо из указанных Мюллером лиц не удалось. "Никто из числа допрошенных и опрошенных нами лиц об описанном Мюллером лагере ничего пояснить не смог", - сообщается в документе.