https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939758172.html

Запашный рассказал о состоянии Куклачева

Запашный рассказал о состоянии Куклачева - РИА Новости, 13.04.2024

Запашный рассказал о состоянии Куклачева

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:31

2024-04-13T09:31

2024-04-13T10:54

культура

юрий куклачев

театр кошек куклачева

москва

здоровье - общество

эдгард запашный

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в Telegram-канале."Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", — говорится в публикации.Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, рассказал сын артиста.Клоун и дрессировщик родился 12 апреля 1949 года, с 1967-го выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.С 1990 года Куклачев руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком подобных цирковых номеров. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству дрессировщика посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий куклачев, театр кошек куклачева, москва, здоровье - общество, эдгард запашный