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Запашный рассказал о состоянии Куклачева - РИА Новости, 13.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:31 13.04.2024 (обновлено: 10:54 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939758172.html
Запашный рассказал о состоянии Куклачева
Запашный рассказал о состоянии Куклачева - РИА Новости, 13.04.2024
Запашный рассказал о состоянии Куклачева
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:31
2024-04-13T10:54
культура
юрий куклачев
театр кошек куклачева
москва
здоровье - общество
эдгард запашный
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в Telegram-канале."Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", — говорится в публикации.Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, рассказал сын артиста.Клоун и дрессировщик родился 12 апреля 1949 года, с 1967-го выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.С 1990 года Куклачев руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком подобных цирковых номеров. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству дрессировщика посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
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юрий куклачев, театр кошек куклачева, москва, здоровье - общество, эдгард запашный
Культура, Юрий Куклачев, Театр кошек Куклачева, Москва, Здоровье - Общество, Эдгард Запашный
Запашный рассказал о состоянии Куклачева

Запашный: Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Юрий Куклачев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в Telegram-канале.
"Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", — говорится в публикации.
Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, рассказал сын артиста.
Клоун и дрессировщик родился 12 апреля 1949 года, с 1967-го выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.
С 1990 года Куклачев руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком подобных цирковых номеров. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству дрессировщика посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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КультураЮрий КуклачевТеатр кошек КуклачеваМоскваЗдоровье - ОбществоЭдгард Запашный
 
 
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