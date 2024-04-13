https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939758172.html
Запашный рассказал о состоянии Куклачева
Запашный рассказал о состоянии Куклачева - РИА Новости, 13.04.2024
Запашный рассказал о состоянии Куклачева
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:31
2024-04-13T09:31
2024-04-13T10:54
культура
юрий куклачев
театр кошек куклачева
москва
здоровье - общество
эдгард запашный
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в Telegram-канале."Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", — говорится в публикации.Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, рассказал сын артиста.Клоун и дрессировщик родился 12 апреля 1949 года, с 1967-го выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.С 1990 года Куклачев руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком подобных цирковых номеров. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству дрессировщика посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий куклачев, театр кошек куклачева, москва, здоровье - общество, эдгард запашный
Культура, Юрий Куклачев, Театр кошек Куклачева, Москва, Здоровье - Общество, Эдгард Запашный
Запашный рассказал о состоянии Куклачева
Запашный: Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный в Telegram-канале
.
"Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", — говорится в публикации.
Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, рассказал сын артиста.
Клоун и дрессировщик родился 12 апреля 1949 года, с 1967-го выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства.
С 1990 года Куклачев руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком подобных цирковых номеров. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству дрессировщика посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).