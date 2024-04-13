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В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП - РИА Новости, 13.04.2024
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23:22 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/dagestan-1939860274.html
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП - РИА Новости, 13.04.2024
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП
Весь личный состав Госавтоинспекции Дагестана переведен в усиленный режим службы из-за неблагоприятной обстановкой на дорогах республики, сообщается в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:22
2024-04-13T23:22
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Весь личный состав Госавтоинспекции Дагестана переведен в усиленный режим службы из-за неблагоприятной обстановкой на дорогах республики, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на дорогах республики весь личный состав Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан несет службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева пишет в своем Telegram-канале, что за вечер субботы в республике произошло четыре смертельных ДТП, в которых погибли семь человек.
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происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП

В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после 4 смертельных ДТП за вечер

© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Дагестане
Автомобили скорой помощи в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Весь личный состав Госавтоинспекции Дагестана переведен в усиленный режим службы из-за неблагоприятной обстановкой на дорогах республики, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на дорогах республики весь личный состав Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан несет службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева пишет в своем Telegram-канале, что за вечер субботы в республике произошло четыре смертельных ДТП, в которых погибли семь человек.
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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