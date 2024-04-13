https://ria.ru/20240413/dagestan-1939860274.html

В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП

В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП - РИА Новости, 13.04.2024

В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП

Весь личный состав Госавтоинспекции Дагестана переведен в усиленный режим службы из-за неблагоприятной обстановкой на дорогах республики, сообщается в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:22

2024-04-13T23:22

2024-04-13T23:22

происшествия

здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Весь личный состав Госавтоинспекции Дагестана переведен в усиленный режим службы из-за неблагоприятной обстановкой на дорогах республики, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на дорогах республики весь личный состав Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан несет службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева пишет в своем Telegram-канале, что за вечер субботы в республике произошло четыре смертельных ДТП, в которых погибли семь человек.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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2024

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происшествия, здоровье - общество