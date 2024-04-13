https://ria.ru/20240413/dagestan-1939860274.html
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП - РИА Новости, 13.04.2024
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП
Весь личный состав Госавтоинспекции Дагестана переведен в усиленный режим службы из-за неблагоприятной обстановкой на дорогах республики, сообщается в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:22
2024-04-13T23:22
2024-04-13T23:22
происшествия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571619824_150:86:1857:1046_1920x0_80_0_0_732a8a432e9e7f61733eab0417819d84.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Весь личный состав Госавтоинспекции Дагестана переведен в усиленный режим службы из-за неблагоприятной обстановкой на дорогах республики, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на дорогах республики весь личный состав Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан несет службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева пишет в своем Telegram-канале, что за вечер субботы в республике произошло четыре смертельных ДТП, в которых погибли семь человек.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571619824_280:0:1675:1046_1920x0_80_0_0_94ab8086d31a000a2e5afccd8cc11ae5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после четырех смертельных ДТП
В Дагестане ГИБДД перевели на усиленный режим после 4 смертельных ДТП за вечер