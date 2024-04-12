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Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см - РИА Новости, 12.04.2024
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16:55 12.04.2024 (обновлено: 19:03 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ural-1939667091.html
Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см
Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см - РИА Новости, 12.04.2024
Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см
Уровень воды в реке Урал превысил опасное значение на 224 сантиметра, сообщили власти Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:55
2024-04-12T19:03
оренбургский район
прорыв дамбы в орске
происшествия
урал (река)
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КАЗАНЬ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал превысил опасное значение на 224 сантиметра, сообщили власти Оренбургского района в своем Telegram-канале.&quot;Уровень воды в реке Урал на 18:00 (16:00 мск) 1154 см&quot;, — уточнили в материале.За два часа он поднялся на три сантиметра, а за десять часов — на 25.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240412/ural-1939582647.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
Повышенный уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе
Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе за последние 2 часа поднялся на 3 см - до 1154 см, опасный уровень превышен на 224 см, сообщают власти
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РИА Новости
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оренбургский район, прорыв дамбы в орске, происшествия, урал (река)
Оренбургский район, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Урал (река)
Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбуржье превысил опасную отметку на 224 сантиметра

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал превысил опасное значение на 224 сантиметра, сообщили власти Оренбургского района в своем Telegram-канале.
«

"Уровень воды в реке Урал на 18:00 (16:00 мск) 1154 см", — уточнили в материале.

За два часа он поднялся на три сантиметра, а за десять часов — на 25.

Критический уровень воды в реке Урал составляет 930 сантиметров.

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Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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