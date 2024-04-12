https://ria.ru/20240412/ural-1939667091.html

Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см

Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см - РИА Новости, 12.04.2024

Вода в реке Урал в Оренбуржье превысила опасный уровень на 224 см

Уровень воды в реке Урал превысил опасное значение на 224 сантиметра, сообщили власти Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:55

2024-04-12T16:55

2024-04-12T19:03

оренбургский район

прорыв дамбы в орске

происшествия

урал (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939671064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c00a75a4ae169aae6b1940c1026c3787.jpg

КАЗАНЬ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал превысил опасное значение на 224 сантиметра, сообщили власти Оренбургского района в своем Telegram-канале."Уровень воды в реке Урал на 18:00 (16:00 мск) 1154 см", — уточнили в материале.За два часа он поднялся на три сантиметра, а за десять часов — на 25.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240412/ural-1939582647.html

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

оренбургский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Повышенный уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе за последние 2 часа поднялся на 3 см - до 1154 см, опасный уровень превышен на 224 см, сообщают власти 2024-04-12T16:55 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургский район, прорыв дамбы в орске, происшествия, урал (река)