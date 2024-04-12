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В Кривом Роге начались перебои со светом, сообщили в подполье - РИА Новости, 12.04.2024
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09:16 12.04.2024 (обновлено: 10:23 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/udar-1939515740.html
В Кривом Роге начались перебои со светом, сообщили в подполье
В Кривом Роге начались перебои со светом, сообщили в подполье - РИА Новости, 12.04.2024
В Кривом Роге начались перебои со светом, сообщили в подполье
Один из ударов по Кривому Рогу пришелся в направлении Криворожской ТЭС, наблюдались значительные перебои со светом, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:16
2024-04-12T10:23
жкх
кривой рог
украинский демократический альянс за реформы (удар)
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Один из ударов по Кривому Рогу пришелся в направлении Криворожской ТЭС, наблюдались значительные перебои со светом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Кривой Рог получил двойную порцию. Один из ударов пришелся в направлении Криворожской ТЭС. После прилета были значительные перебои со светом. По свидетельствам бандеровских СМИ, БПЛА был сбит и на ТЭС упали обломки", - сказал Лебедев.Он добавил, что в том же направлении находится "военный городок".Координатор подполья также сообщил, что один из прилетов был с очень мощной детонацией.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах, прозвучавших в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240411/tes-1939390462.html
кривой рог
днепропетровская область
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жкх, кривой рог, украинский демократический альянс за реформы (удар), днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, в мире, украина
ЖКХ, Кривой Рог, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
В Кривом Роге начались перебои со светом, сообщили в подполье

Подполье: один из ударов по Кривому Рогу пришелся в направлении Криворожской ТЭС

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Один из ударов по Кривому Рогу пришелся в направлении Криворожской ТЭС, наблюдались значительные перебои со светом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"Кривой Рог получил двойную порцию. Один из ударов пришелся в направлении Криворожской ТЭС. После прилета были значительные перебои со светом. По свидетельствам бандеровских СМИ, БПЛА был сбит и на ТЭС упали обломки", - сказал Лебедев.
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Он добавил, что в том же направлении находится "военный городок".
Координатор подполья также сообщил, что один из прилетов был с очень мощной детонацией.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах, прозвучавших в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ЖКХКривой РогУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Днепропетровская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВ миреУкраина
 
 
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