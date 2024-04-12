https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html

"Ел плов, пока умирала". Дело экс-министра взбудоражило всю страну

"Ел плов, пока умирала". Дело экс-министра взбудоражило всю страну - РИА Новости, 12.04.2024

"Ел плов, пока умирала". Дело экс-министра взбудоражило всю страну

В суде Казахстана рассматривают дело об убийстве жены бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. По версии следствия, он избил ее до смерти и скрыл улики... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:00

2024-04-12T08:00

2024-04-12T08:02

куандык бишимбаев

казахстан

убийство

врачи

шантаж

взятка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939438907_0:25:1440:835_1920x0_80_0_0_abeb2548d4addb9353329fb59c7a3af6.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. В суде Казахстана рассматривают дело об убийстве жены бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. По версии следствия, он избил ее до смерти и скрыл улики. Преступление вызвало широкий резонанс: заседание впервые транслируют в прямом эфире, а в республике собираются принять новый закон. О том, что произошло в Астане, — в материале РИА Новости."Не должен задеть органы"Все случилось 9 ноября 2023-го в ресторане Bau, куда 31-летняя Салтанат Нукенова пришла с гражданским мужем Куандыком Бишимбаевым. Заведение принадлежало его брату.Разгорелась ссора. Девушка обвинила Куандыка в том, что он опозорил ее перед подругой, и заявила, что собирается разорвать отношения.По словам самого Бишимбаева, он отвел супругу в туалет одной из VIP-комнат, "чтобы умылась". Салтанат заперлась и начала срывать с себя подаренные им украшения, а затем и одежду.Сторона обвинения считает, что экс-министр оскорблял жену и попрекал купленными вещами, потому она так себя повела. Куандык прикрыл Салтанат своим пальто, они вышли на парковку, но позже вернулись в ресторан. Там Бишимбаев начал бить Нукенову кулаками по голове."После этого пинал ее ногами. Пытаясь спастись, девушка закрылась в одной из комнат, но Бишимбаев выбил дверь и вновь избил ее. Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, отчего последняя потеряла сознание", — рассказала прокурор.Во время допроса он признался в избиении. И заявил, что оба были пьяны."Я подошел, схватил ее за волосы и дал четыре сильные пощечины. Она лежала и не вставала. Я не мог понять, что происходит: она специально меня злит или ей правда плохо. Пнул ее несколько раз по бедрам. Я понимал, что никакие жизненные органы не должен задеть, — уверял чиновник в суде. — Я такой злой был от ее слов. Пнул ее раза четыре, говорил: "Вставай, ты че?"Расхождение версийОбвиняемый и его адвокаты настаивают: снимая одежду, Нукенова потеряла равновесие и ударилась головой об унитаз. Затем попыталась подняться, но снова упала — "ударилась о кафельный пол лицом", "билась коленями об пол, об стены". Это якобы и стало причиной смерти.Однако судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Причем именно от целенаправленных ударов, а не от случайного столкновения с тупым предметом, отмечает Sputnik.kz.Нашли и следы удушья. Кроме того, мать погибшей рассказала, что мужчина избивал Салтант на протяжении восьми часов.Не в пользу экс-министра сыграло и то, что он не сразу вызвал скорую. На суде Бишимбаев рассказал, что уложил пострадавшую в VIP-кабинке и вместе с ней уснул. Позже заметил у жены на лице огромный синяк и понял, что она не просыпается.Чиновник отправился на встречу, а сам позвонил брату Бахытжану Байжанову — попросил, чтобы тот проверил, как там жена. Также попросил заказать ему плов и шашлык.Звонил он и ясновидящей, которая не раз консультировала его в вопросах бизнеса. Хотел узнать, когда Салтанат "придет в чувства". Та заверила, что супруге "скоро станет лучше".Вернувшись, он понял, что тело жены похолодело, а пульс пропал. Пытался "привести ее в чувство" с помощью нашатырного спирта — безрезультатно. В итоге медиков все же вызвали. Позже криминалисты установили, что Нукенова скончалась той же ночью.Следователи считают, что вплоть до момента приезда скорой Бишимбаев пытался скрыть следы преступления. Требовал, чтобы персонал удалил записи с видеокамер (позже их восстановили), просил брата забрать мобильный жены и повозить по городу, чтобы не удалось вычислить ее местонахождение перед смертью. Сам экс-министр все объясняет "желанием избежать публичности"."Не дай бог, буду уставшая"Как выяснилось на суде, издевательства Салтанат терпела давно. С будущим мужем познакомилась в 2022-м — она занималась астрологией и активно вела соцсети, Бишимбаев захотел воспользоваться ее услугами.Прошлое нового кавалера Нукенову не смутило. В марте 2018 года Бишимбаева приговорили к десяти годам лишения свободы за то, что он брал взятки, когда был министром финансов (с 6 мая по 28 декабря 2016-го).В тюрьме чиновник просидел лишь год и вышел, получив помилование.Уже спустя три месяца пара сыграла свадьбу, но официально регистрировать отношения не стала. Вскоре семейная жизнь превратилась в кошмар. По версии прокурора, Куандык запрещал избраннице общаться с близкими, читал личные переписки, следил за всеми передвижениями, постоянно придирался и ревновал.В одном из сообщений Нукенова признавалась, что устала терпеть нервные срывы и давление со стороны мужа."Это не жизнь, я не твоя игрушка, не твой ребенок. <…> После каждой ссоры я сутки прихожу в себя, а мне потом надо заниматься своими делами, встретить тебя с улыбкой — и, не дай бог, я буду уставшая", — писала пострадавшая.В марте 2023-го Салтанат отправила брату Айтбеку фотографию с синяками на лице. Просила сохранить снимки. Истязания подтвердили на суде и другие свидетели.Бесконечно это продолжаться не могло — терпение лопнуло. Нукенова несколько раз пыталась уйти от Бишимбаева. За несколько месяцев до гибели сняла отдельную квартиру. Во время процесса стало известно, что это был действительно отчаянный шаг.Как выяснилось, закончить отношения с мужем Салтанат долго не решалась из-за шантажа. После одной из ссор Бишимбаев манипуляциями заставил ее снять интимное видео. Якобы на случай, если она решит обнародовать фото с побоями. И в дальнейшем не раз угрожал слить кадры в интернет.Экс-министр шантаж отрицает, хотя наличие видео не опроверг: мол, такие ролики они снимали "для себя".Общественный резонансМать погибшей заявила в суде, что Бишимбаев виноват и в смерти ребенка, которого "задавил". Эту информацию проверит МВД.Брата обвиняемого тоже судят — за укрывательство и недонесение о преступлении. На заседании в четверг он дал показания, сообщив, что Куандык ему угрожал. Также рассказал, что в день трагедии в ресторане был сотрудник Службы охраны президента и он мог видеть кабинку, где лежала избитая Салтанат.Дело вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях в поддержку семьи погибшей идет флешмоб #ЗаСалтанат, а суд впервые разрешили транслировать в прямом эфире.После трагедии в стране возобновилось обсуждение проблемы домашнего насилия. Граждане подписали петицию об ужесточении наказания за связанные с ним преступления.Кроме того, 11 апреля Сенат Казахстана принял несколько законов, отдельно криминализирующих домашнее насилие. За нанесение побоев будут штрафовать или арестовывать на 25 суток. Также ввели уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.Бишимбаева же судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК. Если экс-министра признают виновным, ему грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20211022/nasilie-1755470496.html

https://ria.ru/20211112/nasilie-1758639399.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куандык бишимбаев, казахстан, убийство, врачи, шантаж, взятка