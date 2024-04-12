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В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции - РИА Новости, 12.04.2024
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10:42 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/sk-1939541512.html
В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции
В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции - РИА Новости, 12.04.2024
В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции
Следователи СУСК РФ по Кемеровской области проверяют информацию о том, что молодая жительница региона впала в кому после операции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:42
2024-04-12T10:42
происшествия
здоровье - общество
кемеровская область
россия
анжеро-судженск
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Кемеровской области проверяют информацию о том, что молодая жительница региона впала в кому после операции, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что женщина 1999 года рождения обратилась за медицинской помощью в хирургическое отделение больницы города Анжеро-Судженска, где ей провели операцию по удалению аппендицита. После наркоза пациентка в себя не пришла, ее транспортировали в Кузбасскую областную клиническую больницу имени Беляева. По данным мужа женщины, она уже две недели находится в коме. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу организовано проведение доследственной проверки", – сообщает ведомство. В настоящее время следователи опрашивают близких родственников девушки и работников медицинского учреждения.
https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html
кемеровская область
россия
анжеро-судженск
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происшествия, здоровье - общество, кемеровская область, россия, анжеро-судженск
Происшествия, Здоровье - Общество, Кемеровская область, Россия, Анжеро-Судженск
В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции

СК в Кузбассе проверяет сообщение о женщине, которая впала в кому после операции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Кемеровской области проверяют информацию о том, что молодая жительница региона впала в кому после операции, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что женщина 1999 года рождения обратилась за медицинской помощью в хирургическое отделение больницы города Анжеро-Судженска, где ей провели операцию по удалению аппендицита. После наркоза пациентка в себя не пришла, ее транспортировали в Кузбасскую областную клиническую больницу имени Беляева. По данным мужа женщины, она уже две недели находится в коме.
«
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу организовано проведение доследственной проверки", – сообщает ведомство.
В настоящее время следователи опрашивают близких родственников девушки и работников медицинского учреждения.
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