https://ria.ru/20240412/sk-1939541512.html

В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции

В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции - РИА Новости, 12.04.2024

В Кузбассе проверят данные о женщине, которая впала в кому после операции

Следователи СУСК РФ по Кемеровской области проверяют информацию о том, что молодая жительница региона впала в кому после операции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:42

2024-04-12T10:42

2024-04-12T10:42

происшествия

здоровье - общество

кемеровская область

россия

анжеро-судженск

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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Следователи СУСК РФ по Кемеровской области проверяют информацию о том, что молодая жительница региона впала в кому после операции, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что женщина 1999 года рождения обратилась за медицинской помощью в хирургическое отделение больницы города Анжеро-Судженска, где ей провели операцию по удалению аппендицита. После наркоза пациентка в себя не пришла, ее транспортировали в Кузбасскую областную клиническую больницу имени Беляева. По данным мужа женщины, она уже две недели находится в коме. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу организовано проведение доследственной проверки", – сообщает ведомство. В настоящее время следователи опрашивают близких родственников девушки и работников медицинского учреждения.

https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html

кемеровская область

россия

анжеро-судженск

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происшествия, здоровье - общество, кемеровская область, россия, анжеро-судженск