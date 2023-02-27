https://ria.ru/20230227/vesnushki-1854628637.html

Веснушки на лице: почему появляются, можно ли от них избавиться навсегда

Веснушки на лице: причины появления и как убрать

Веснушки на лице: почему появляются, можно ли от них избавиться навсегда

Веснушки на лице и теле при воздействии солнечных лучей могут проявляться как у детей , так и у взрослых. Есть ли способ убрать такие пигментные пятна навсегда, РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:16

2023-02-27T16:16

2023-02-27T16:16

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Веснушки на лице и теле при воздействии солнечных лучей могут проявляться как у детей , так и у взрослых. Есть ли способ убрать такие пигментные пятна навсегда, как происходит их удаление с помощью лазера, каковы признаки опасных веснушек – в материале РИА Новости.Веснушки на лицеВеснушки – это россыпь рыжих небольших пятен, которая может локализоваться не только на лице, но и на теле. В науке они имеют официальное название – эфелиды. Сами по себе веснушки не несут никакого негатива – это просто темные участки кожи: пигмент меланин, как правило, распределяется равномерно, но местами может сильно концентрироваться. Они присущи людям со светлой кожей, светлым цветом волос и глаз, а также с повышенной чувствительностью к ультрафиолету. Именно поэтому веснушки в большом количестве появляются в весенне-летний период, а осенью и зимой либо пропадают совсем, либо их остается немного.Причины появленияОдним из главных факторов появления веснушек является наследственность. Это связано с изменением структуры клеток-меланоцитов, которые начинают синтезировать пигмент активнее. А их неравномерное распределение в кожном покрове приводит к тому, что от солнца образуется не равномерный загар, а веснушки.К другим причинам появления эфелид относятся:Могут ли быть опасныКак отмечает Наталия Гайдаш, кандидат медицинских наук, онкодерматолог и директор медицинского центра "Триактив", иногда при воздействии ультрафиолета могут появляться темные пятна, которые можно спутать с веснушками, но на самом деле это солнечное лентиго. Оно, как правило, крупнее и темнее веснушек и держится на коже продолжительное время."Если человек обгорел на солнце и появились пигментные пятна, это точно уже будут не веснушки, а лентиго, то есть последствие солнечного ожога. Чем меньше пигментные пятна, тем “веснушчатее”, чем крупнее, тем меньше шанс, что это веснушки. Также веснушки более светлые, если цвет начинает насыщаться, смотрим в сторону лентиго", – уточнила эксперт.Она также отметила, что обычно солнечное лентиго не доставляет неудобств и лечить его не нужно, но лучше контролировать, чтобы не пропустить серьезную проблему.Особенности у детейУ новорожденных детей количество пигмента еще незначительное, оно начинает увеличиваться к 2 годам, поэтому и веснушки появляются только примерно в этом возрасте. У подростков их может стать резко намного больше и нередко после подросткового возраста они вовсе исчезают.Как убрать веснушкиТак как не последнюю роль в появлении веснушек играет именно наследственность, полностью избавиться от них практически невозможно. Все методы дают непродолжительный эффект, а при наличии провоцирующего фактора темные пятна все равно появятся вновь. Также большинство способов избавления от веснушек направлены на отбеливание и отшелушивание, что приводит к преждевременному старению кожи.Лазерная терапия и другие салонные процедурыСреди основных процедур для избавления от гиперпигментации на коже в салоне выделяют следующие:- Фототерапия. Эта процедура не подойдет в случае наследственной предрасположенности к появлению веснушек, так как в основе фототерапии – воздействие ультрафиолета на кожу, который и является провоцирующим фактором. Совершенно точно, что свет, проходя через кожу, превращается в тепло и разрушает скопления меланина, в результате чего тон высветляется, а темные пятна пропадают, но это работает только при кератомах или посттравматической пигментации.- Ретиноевый пилинг. Для него используется ретиноевая кислота. В основе процедуры – воздействие на базальный (самый глубокий) слой эпидермиса без повреждения верхнего. Ретиноиды проникают глубоко в кожу и уже там "заставляют" клетки делиться, за счет чего происходит регенерация кожного покрова и улучшение его внешнего вида. Помимо изменения цвета пигментированных участков, такая процедура также разглаживает небольшие морщины и оказывает противовоспалительный эффект при акне. За счет отсутствия травматического воздействия, ретиноевый пилинг очень распространен среди людей с возрастной и сухой кожей. Перед процедурой стоит заранее приобрести средства для защиты от ультрафиолета, а после – постараться какое-то время не выходить на улицу, когда солнце активнее всего (примерно с 12:00 до 16:00). Весомым плюсом такого пилинга является отсутствие долгой реабилитации, но для ощутимого эффекта необходимо пройти полный курс.- Лазерная терапия. Процедура, в основе которой воздействие лазера. Луч попадает только на самый верхний слой кожи, меланин его поглощает и в результате обесцвечивается. Такую процедуру также надо проходить курсом, но точное количество посещений косметолога зависит от интенсивности окраски пятен. Такое метод совершенно безболезненный, воздействует на кожу точечно и дает длительный эффект. Но, как и другие процедуры, лазерная терапия не гарантирует полного устранения веснушек и пигментных пятен, хотя эффект можно улучшить, используя между процедурами специальную осветляющую косметику. Противопоказания у такого метода тоже есть. Лазерная терапия запрещена при воспалительных процессах, туберкулезах, повышенной хрупкости сосудов, онкологии, эндокринных заболеваниях.Народные средства в домашних условияхПомимо салонных процедур можно обратиться к народным методам. В основном это маски, в состав которых входят осветляющие кожу компоненты. Важно не экспериментировать, а сначала проконсультироваться с врачом и выяснить природу происхождения веснушек и можно ли их эффективно убрать. Из народных рецептов обычно выделяют:1. Маска из геркулеса. Такой рецепт подходит для чувствительной кожи, так как не раздражает ее. 1 ст. л. измельченного геркулеса необходимо залить кипятком и оставить под крышкой на 3–5 минут. В массу добавить желток и чайную ложку оливкового масла. В идеале смесь перебить погружным блендером, но можно просто хорошо перемешать. Кашицу равномерно нанести на лицо и оставить на 20 минут, после смыть теплой водой.2. Огуречная маска. Помимо осветляющего эффекта, она также питает кожу. Для этого один средний огурец (или два маленьких) нужно перемять вилкой, добавить столовую ложку оливкового масла и хорошо перемешать. Массу нанести на лицо, оставить на 20–25 минут, смыть теплой водой (лучше всего фильтрованной) или снять остатки с помощью влажной салфетки.3. Маска из болгарского перца. Сам по себе этот овощ хорошо зарекомендовал себя в домашней косметологии, он не только помогает осветлить участки с гиперпигментацией, но и питает кожу, выравнивает ее тон. Для маски нужно очистить перец от семечек, измельчить блендером и нанести на проблемные участки на 15 минут, после смыть теплой водой.Большой популярностью пользуются отвар из любистока, чистотела, а также сок одуванчика и петрушки. Также можно замораживать пюре из клубники, клюквы, крыжовника и смородины и потом просто водить кубиками льда по коже.Профилактика веснушек на лицеПолностью исключить появление веснушек профилактикой можно не всегда. Тем не менее важно соблюдать простые рекомендации, чтобы не приходилось думать, как избавиться от пигментных пятен, в частности:

https://ria.ru/20210601/vesnushki-1735023570.html

https://ria.ru/20220820/rodinka-1810939745.html

https://ria.ru/20220629/allergiya-1799082133.html

https://ria.ru/20200721/1574623580.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красота, здоровье, здоровье - общество, кожа