https://ria.ru/20210601/vesnushki-1735023570.html

Врач рассказала, как выглядят опасные веснушки

Врач рассказала, как выглядят опасные веснушки - РИА Новости, 01.06.2021

Врач рассказала, как выглядят опасные веснушки

Для кого характерны веснушки и могут ли они быть опасны, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T04:10

2021-06-01T04:10

2021-06-01T04:10

медицинский центр "триактив"

наталия гайдаш

россия

онкология

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/26920/12/269201228_0:752:1988:1870_1920x0_80_0_0_44d0051e00543b7a74ecf82eb9c523e9.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Для кого характерны веснушки и могут ли они быть опасны, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра "Триактив" Наталия Гайдаш.Веснушки — пигментация, которая появляется под воздействием ультрафиолета. Это защитная реакция кожи, которая свойственна молодым людям, примерно до 25 лет. Чаще всего она проявляется у людей с определенным фототипом, который определяется по цвету кожи, волос и глаз рассказала Гайдаш.Чем кожа светлее, тем вероятность появления веснушек выше. Поэтому чаще всего они бывают у людей первого и второго фототипов. Располагаются они в тех местах, которые открыты для солнечных лучей: на лице, на плечах. Возникают они весной, а осенью исчезают.Иногда под воздействием ультрафиолета появляются темные пятна, которые легко спутать с веснушками — это солнечное лентиго. Такие "веснушки" держатся на протяжении длительного времени, они, как правило, крупнее и темнее обычных. Лентиго может появляться у людей, которые склонны к веснушкам, при ожоге кожи.Она отметила, что солнечное лентиго обычно не доставляет неудобств и лечить его не нужно, но лучше контролировать, чтобы не пропустить серьезную проблему."Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование", — сказала собеседница радио.

https://rsport.ria.ru/20210525/melanoma-1733738836.html

https://ria.ru/20210430/rodinki-1730763425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицинский центр "триактив", наталия гайдаш, россия, онкология, здоровье, общество