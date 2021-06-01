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Врач рассказала, как выглядят опасные веснушки
Врач рассказала, как выглядят опасные веснушки - РИА Новости, 01.06.2021
Врач рассказала, как выглядят опасные веснушки
Для кого характерны веснушки и могут ли они быть опасны, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T04:10
2021-06-01T04:10
медицинский центр "триактив"
наталия гайдаш
россия
онкология
здоровье
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Для кого характерны веснушки и могут ли они быть опасны, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра "Триактив" Наталия Гайдаш.Веснушки — пигментация, которая появляется под воздействием ультрафиолета. Это защитная реакция кожи, которая свойственна молодым людям, примерно до 25 лет. Чаще всего она проявляется у людей с определенным фототипом, который определяется по цвету кожи, волос и глаз рассказала Гайдаш.Чем кожа светлее, тем вероятность появления веснушек выше. Поэтому чаще всего они бывают у людей первого и второго фототипов. Располагаются они в тех местах, которые открыты для солнечных лучей: на лице, на плечах. Возникают они весной, а осенью исчезают.Иногда под воздействием ультрафиолета появляются темные пятна, которые легко спутать с веснушками — это солнечное лентиго. Такие "веснушки" держатся на протяжении длительного времени, они, как правило, крупнее и темнее обычных. Лентиго может появляться у людей, которые склонны к веснушкам, при ожоге кожи.Она отметила, что солнечное лентиго обычно не доставляет неудобств и лечить его не нужно, но лучше контролировать, чтобы не пропустить серьезную проблему."Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование", — сказала собеседница радио.
https://rsport.ria.ru/20210525/melanoma-1733738836.html
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медицинский центр "триактив", наталия гайдаш, россия, онкология, здоровье, общество

Врач рассказала, как выглядят опасные веснушки

04:10 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВеснушки
Веснушки - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Для кого характерны веснушки и могут ли они быть опасны, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра "Триактив" Наталия Гайдаш.
Веснушки — пигментация, которая появляется под воздействием ультрафиолета. Это защитная реакция кожи, которая свойственна молодым людям, примерно до 25 лет. Чаще всего она проявляется у людей с определенным фототипом, который определяется по цвету кожи, волос и глаз рассказала Гайдаш.
"Первый фототип — это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые. Если волосы и кожа начинают темнеть, а глаза все равно светлые, это второй фототип, третий фототип — это более темная кожа, более темные волосы, а глаза могут быть как голубыми, так и карими. Четвертый тип — совсем темные, и пятый — негроидная раса", — пояснила врач.
Чем кожа светлее, тем вероятность появления веснушек выше. Поэтому чаще всего они бывают у людей первого и второго фототипов. Располагаются они в тех местах, которые открыты для солнечных лучей: на лице, на плечах. Возникают они весной, а осенью исчезают.
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Иногда под воздействием ультрафиолета появляются темные пятна, которые легко спутать с веснушками — это солнечное лентиго. Такие "веснушки" держатся на протяжении длительного времени, они, как правило, крупнее и темнее обычных. Лентиго может появляться у людей, которые склонны к веснушкам, при ожоге кожи.
"Если человек обгорел на солнце и появились пигментные пятна, это точно уже будут не веснушки, а лентиго, то есть последствие солнечного ожога. Чем меньше пигментные пятна, тем "веснушчатее", чем крупнее, тем меньше шанс, что это веснушки. Также веснушки более светлые, если цвет начинает насыщаться, смотрим в сторону лентиго", — уточнила Гайдаш.
Она отметила, что солнечное лентиго обычно не доставляет неудобств и лечить его не нужно, но лучше контролировать, чтобы не пропустить серьезную проблему.
"Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование", — сказала собеседница радио.
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Медицинский центр "Триактив"Наталия ГайдашРоссияОнкологияЗдоровьеОбщество
 
 
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