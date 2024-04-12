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В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы - РИА Новости, 12.04.2024
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11:05 12.04.2024 (обновлено: 12:13 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/orsk-1939547178.html
В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы
В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы - РИА Новости, 12.04.2024
В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы
Специалисты полностью восстановили прорванный паводковыми водами участок дамбы на реке Урал в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:05
2024-04-12T12:13
орск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили прорванный паводковыми водами участок дамбы на реке Урал в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", — сказал собеседник агентства.Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы, спецтехнику, а также насосно-рукавный комплекс "Шквал" мощностью 350 литров в секунду.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://realty.ria.ru/20240411/damba-1939266225.html
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орск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы

МЧС: вода больше не поступает в жилые районы Орска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке по одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке по одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина передвигается на надувной лодке по одной из подтопленных улиц в Орске
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили прорванный паводковыми водами участок дамбы на реке Урал в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", — сказал собеседник агентства.
Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы, спецтехнику, а также насосно-рукавный комплекс "Шквал" мощностью 350 литров в секунду.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
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В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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ОрскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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