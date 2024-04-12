https://ria.ru/20240412/orsk-1939547178.html

В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы

В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы - РИА Новости, 12.04.2024

В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы

Специалисты полностью восстановили прорванный паводковыми водами участок дамбы на реке Урал в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:05

2024-04-12T11:05

2024-04-12T12:13

орск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили прорванный паводковыми водами участок дамбы на реке Урал в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", — сказал собеседник агентства.Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы, спецтехнику, а также насосно-рукавный комплекс "Шквал" мощностью 350 литров в секунду.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://realty.ria.ru/20240411/damba-1939266225.html

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орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия