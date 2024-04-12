В Орске паводковая вода прекратила поступать в жилые районы
МЧС: вода больше не поступает в жилые районы Орска
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке по одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке по одной из подтопленных улиц в Орске
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили прорванный паводковыми водами участок дамбы на реке Урал в Орске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", — сказал собеседник агентства.
Для откачки воды с затопленных территорий используют мотопомпы, спецтехнику, а также насосно-рукавный комплекс "Шквал" мощностью 350 литров в секунду.
Рекордный паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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