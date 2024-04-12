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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:04 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/murashko-1939695586.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.04.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:04
2024-04-12T19:04
происшествия
здоровье - общество
россия
красногорск
михаил мурашко
владимир путин
крокус сити холл
крокус
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ЧЕБОКСАРЫ, 12 апр - РИА Новости. В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в "Крокус Сити Холле". Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни. Еще четверо - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сказал Мурашко. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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происшествия, здоровье - общество, россия, красногорск, михаил мурашко, владимир путин, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Красногорск, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Мурашко заявил, что в больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ЧЕБОКСАРЫ, 12 апр - РИА Новости. В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в "Крокус Сити Холле". Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни. Еще четверо - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сказал Мурашко.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудники скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКрасногорскМихаил МурашкоВладимир ПутинКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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