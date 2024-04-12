https://ria.ru/20240412/murashko-1939695586.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.04.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:04
2024-04-12T19:04
2024-04-12T19:04
происшествия
здоровье - общество
россия
красногорск
михаил мурашко
владимир путин
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ЧЕБОКСАРЫ, 12 апр - РИА Новости. В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в "Крокус Сити Холле". Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни. Еще четверо - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сказал Мурашко. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/gospitalizirovannye-1935122122.html
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РИА Новости
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Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Красногорск, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Мурашко заявил, что в больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"