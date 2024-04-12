https://ria.ru/20240412/murashko-1939695586.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.04.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:04

2024-04-12T19:04

2024-04-12T19:04

происшествия

здоровье - общество

россия

красногорск

михаил мурашко

владимир путин

крокус сити холл

крокус

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ЧЕБОКСАРЫ, 12 апр - РИА Новости. В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в "Крокус Сити Холле". Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни. Еще четверо - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сказал Мурашко. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/gospitalizirovannye-1935122122.html

россия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, красногорск, михаил мурашко, владимир путин, крокус сити холл, крокус