https://ria.ru/20240412/mchs-1939625375.html

Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума

Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:40

2024-04-12T14:40

2024-04-12T15:17

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра", — уточнил собеседник агентства.Представитель МЧС напомнил, что с начала паводка в Оренбурге эвакуировали более полутора тысяч человек."Уже больше недели на территории области работают спасатели из Перми, Самары, Кирова, Москвы. Также в регионе усилена работа специалистов психологической службы МЧС, которые помогают пострадавшим от паводка", — добавил представитель ведомства.Сегодня в Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации начали проводить массовую эвакуацию. Она затронула жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939616236.html

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Варвара Скокшина

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Вода во дворах многоэтажных домов в Оренбурге В оренбургском ЖК "Дубки" из-за паводка вода уже проникла во дворы многоэтажных домов. 2024-04-12T14:40 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия