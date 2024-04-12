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Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума - РИА Новости, 12.04.2024
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14:40 12.04.2024 (обновлено: 15:17 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/mchs-1939625375.html
Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума
Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:40
2024-04-12T15:17
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.&quot;В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра&quot;, — уточнил собеседник агентства.Представитель МЧС напомнил, что с начала паводка в Оренбурге эвакуировали более полутора тысяч человек."Уже больше недели на территории области работают спасатели из Перми, Самары, Кирова, Москвы. Также в регионе усилена работа специалистов психологической службы МЧС, которые помогают пострадавшим от паводка", — добавил представитель ведомства.Сегодня в Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации начали проводить массовую эвакуацию. Она затронула жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
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Вода во дворах многоэтажных домов в Оренбурге
В оренбургском ЖК "Дубки" из-за паводка вода уже проникла во дворы многоэтажных домов.
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оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума

МЧС: уровень воды в Урале в районе Оренбурга достиг рекордного максимума

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«

"В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра", — уточнил собеседник агентства.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в 12:30 мск сообщал, что вода поднялась до 1143 сантиметров. При этом критический уровень реки Урал составляет 930 сантиметров.

Представитель МЧС напомнил, что с начала паводка в Оренбурге эвакуировали более полутора тысяч человек.
"Уже больше недели на территории области работают спасатели из Перми, Самары, Кирова, Москвы. Также в регионе усилена работа специалистов психологической службы МЧС, которые помогают пострадавшим от паводка", — добавил представитель ведомства.
Сегодня в Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации начали проводить массовую эвакуацию. Она затронула жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.
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Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
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Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
 
ОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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