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Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине

Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине

Падение Киева обернется катастрофой для Запада, заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, чьи слова приводит The Telegraph. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:22

2024-04-12T16:22

2024-04-12T16:35

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Падение Киева обернется катастрофой для Запада, заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, чьи слова приводит The Telegraph."Если Киев возьмут, то я думаю, это обернется абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и для любой концепции американского лидерства", — считает политик.Джонсон также сообщил, что "молится", чтобы США предоставили Украине пакет помощи на сумму около 60 миллионов долларов."Ситуация мрачная, и задержка ужасна"", — посетовал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева ожидает одобрения конгрессом.Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул в апреле. Однако ему может грозить бунт однопартийцев-республиканцев, недовольных поддержкой Киева. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html

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