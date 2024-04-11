https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"

Запад готовится к попытке "принуждения России к миру" - РИА Новости, 11.04.2024

Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"

Попытки "принуждения России к миру" набирают обороты — и выйдут на пик через два месяца. Объявлено, что конференция по Украине — она же "саммит мира" — пройдет... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:02

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Попытки "принуждения России к миру" набирают обороты — и выйдут на пик через два месяца. Объявлено, что конференция по Украине — она же "саммит мира" — пройдет в Швейцарии 16-17 июня на роскошном курорте Бюргеншток на озере близ Люцерна. Правительство альпийской республики уже начинает рассылать приглашения, рассчитывая собрать до 100 стран. Причем в Киеве и Вашингтоне (а именно они являются вдохновителями встречи) хотят видеть в Швейцарии первых лиц.Саммит планируется как вершина процесса, начатого еще в позапрошлом году, когда Запад попытался привлечь страны Глобального Юга к своему давлению на Россию. Ранее прошли несколько встреч в разных странах мира, а с начала этого года швейцарские власти начали непосредственную подготовку к проведению конференции. Ее даты выбраны неслучайно: как раз накануне, 15-го числа, завершится встреча "Большой семерки" в Риме. То есть все руководство ключевых стран коллективного Запада уже будет в сборе и им останется только перелететь через Альпы, где к ним присоединятся лидеры стран ЕС и НАТО. Это порядка 35 стран — 32 натовские плюс Япония и ненатовские европейцы вроде Австрии. Но саммит проводится не для них — они и так неоднократно обсуждали Украину на своих встречах. Смысл конференции — собрать максимальное количество стран Глобального Юга, чтобы вместе с ними выдвинуть России некие общие условия по прекращению боевых действий на Украине, требования, а в идеале ультиматум. Не от лица Запада, который и так уже ввел все возможные санкции, сформулировал свои желания и требования, да и просто содержит и вооружает Украину, но от лица как бы "всего мира".Именно поэтому так важно, чтобы большинство саммита составили незападные страны. Зеленский заявил: "Мы ожидаем, что в саммите примут участие от 80 до 100 стран. <...> Именно такое количество стран, как я считаю, сможет хотя бы попытаться принудить Россию к справедливому миру". То есть первоначальная формула успеха саммита для Запада и Киева будет в составе участников: если на 40 западных стран (страны НАТО, неатлантические европейцы плюс Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия) придется хотя бы 41 незападная. Получится ли это у организаторов?Чисто арифметически скорее всего да — пусть и не на уровне первых лиц, но 40 стран Глобального Юга пришлют своих представителей. Будут и некоторые первые лица, ведь на Глобальном Юге есть и такие люди, как проатлантический и безбашенный президент Аргентины Милей. Приедут и некоторые африканские лидеры — из тех немногочисленных стран континента, кто присоединился к западной позиции. Но все это массовка — для устроителей саммита принципиален вопрос присутствия всего нескольких стран Глобального Юга. Пусть даже не на высшем уровне, а хотя бы на министерском: во-первых, чтобы можно было заявить, что "весь мир с нами", а во-вторых, потому что именно на эти страны будут ориентироваться очень многие незападные государства (то есть они примут приглашение, если так же поступят ключевые государства Юга). Кого же обхаживает Запад?Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию — даже швейцарский МИД выделил именно их, заявив, что находится с ними в тесном контакте. Действительно, если бы вся названная "Большая пятерка" была представлена в Бюргенштоке, Запад получил бы серьезный повод для пиара — вне зависимости от того, какая декларация была бы принята на саммите. Даже если бы итоговый документ оказался максимально расплывчатым и неконкретным, а также никоим образом не походил бы на ультиматум Путину, Запад стал бы говорить о том, как важен сам факт, что ключевые страны мира вместе обсуждали "российскую угрозу", да и рассуждали об "изоляции России".Однако этим надеждам не суждено сбыться — все страны "Большой пятерки" входят в БРИКС и ШОС (или сразу в обе организации). Поэтому в случае их согласия на встречу в Бюргенштоке получалось бы, что там проходит саммит "Большой семерки" и БРИКС, при этом последняя организация представлена всеми странами, кроме России (сейчас в БРИКС девять государств, но до прошлого года она состояла из Китая, России, Индии, Бразилии и Южной Африки). Вообразить себе такое просто невозможно, даже если бы страны БРИКС были представлены не на высшем уровне: смысл БРИКС как раз в выстраивании коллективной альтернативы глобальному западному доминированию, а не в участии в атлантических проектах. А попытка сконструировать "всемирное давление на Россию" и есть чистый воды англосаксонский проект, подыгрывать которому никто из ключевых стран БРИКС и ШОС не собирается.Единственным мотивом их участия в швейцарском саммите могло бы быть желание смягчить общую резолюцию, то есть убрать из нее явную антироссийскую направленность. Но, как было сказано, в данном случае даже сам факт участия в конференции играет на руку Западу — и это понимают страны Глобального Юга. Поэтому в Бюргенштоке не будет ни Си Цзиньпина, ни большинства других лидеров стран "Большой пятерки" — как не будет и вообще какой бы то ни было китайской делегации. Бразилия и Индия могут быть представлены на министерском уровне, хотя сейчас еще рано говорить об их окончательном решении. Если Лула и Моди пошлют своих представителей, то никакой антироссийской декларации, не говоря уже об ультиматуме, на "саммите мира" принято не будет — или они будут подписаны только странами коллективного Запада и двумя-тремя десятками присоединившихся к ним неосновных государств коллективного Юга. То есть даже их пропагандистское значение окажется минимальным.В истории были случаи, отчасти похожие на "принуждение России к миру". Например, коллективное давление на нас европейских держав на конгрессе в Берлине в 1878-м, существенно уменьшившее наши достижения (в том числе и ухудшившее наши позиции на Балканах) по итогам Русско-турецкой войны. Но тогда Европа угрожала России войной, а император Александр II не хотел начинать новую. Сейчас ситуация принципиально иная: Россия уже находится в состоянии опосредованной войны с Западом, причем ведет ее на своей же исторической территории. Никакой ультиматум и попытки "принуждения к миру" со стороны Запада не имеют ни малейшего значения для нас, а сил и возможностей организовать глобальную изоляцию России англосаксы уже не имеют. Мир изменился — и Россия сумеет отстоять свои интересы, вырвав из рук Запада свои западные земли.

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939185841.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939160313.html

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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