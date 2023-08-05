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Принуждение России к миру: попытка Запада в Джидде станет последней - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 05.08.2023 (обновлено: 08:03 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html
Принуждение России к миру: попытка Запада в Джидде станет последней
Принуждение России к миру: попытка Запада в Джидде станет последней - РИА Новости, 05.08.2023
Принуждение России к миру: попытка Запада в Джидде станет последней
В большой игре вокруг Украины в выходные состоится заметное событие — в Саудовской Аравии пройдет международная встреча по поиску мирного урегулирования... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:00
2023-08-05T08:03
аналитика
россия
китай
украина
ли хуэй
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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В большой игре вокруг Украины в выходные состоится заметное событие — в Саудовской Аравии пройдет международная встреча по поиску мирного урегулирования. Интерес к встрече в Джидде всячески подогревается Западом — совещание представителей тридцати стран пытаются представить как шаг в сторону поддержки мировым сообществом "формулы Зеленского", то есть возвращения Украины к границам 1991 года. Еще бы — будут представлены не только основные западные страны, но и Индия, Бразилия, ЮАР. Даже Китай пришлет спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя (бывшего посла в России, которого назначили заниматься российско-украинским конфликтом). Делегацию США возглавит помощник президента по национальной безопасности Салливан, будут и представители Киева. Не будет только России — то есть весь мир против нас? Россию будут принуждать к миру?Конечно, нет: встреча в Джидде уже не первое подобное мероприятие. В конце июня в Копенгагене уже проходило совещание в том же составе, Запад убеждал Глобальный Юг поддержать "формулу Зеленского" и присоединиться к давлению на Россию. Ничего не получилось — незападные страны, конечно, за скорейшее прекращение войны, но возлагать вину за нее только на Россию и уж тем более присоединяться к санкциям не собираются. С какой стати сейчас их позиция должна измениться? Тем более если во встрече будет участвовать Китай, прямо обвиняющий Запад в том, что расширением НАТО он создавал угрозу безопасности России.Парадокс в том, что как раз участие во встрече представителя Пекина на Западе пытаются выдать за прорыв и знак ослабления позиций России. Вот, дескать, и Китай начинает раздумывать о присоединении к давлению на Москву — скоро Россия окажется в изоляции. В реальности КНР просто не хочет позволять Западу давить на страны Глобального Юга и при этом еще и спекулировать на позиции Пекина: видите, Китай не приехал, он самоустраняется. Причем Запад одновременно продвигает два противоположных тезиса: первый — Китай поддерживает Россию и не хочет прекращения войны, второй — Китай готов отказаться от поддержки России. Никакого противоречия тут нет — первый тезис нужен для обработки незападных стран в духе "Китай несет угрозу миру, он потом сделает с вами то же самое, что Россия с Украиной", а второй работает на раздробление незападного мира, его отказа занять прозападную позицию: "ну уж если Китай под давлением Запада собирается отвернуться от России, то нам тоже придется изменить свою позицию".Все это, конечно, примитивно и не соответствует реальности, но для пропаганды и не нужны правдивые конструкции. Запад не оставляет надежды победить Россию, а так как сделать это на поле боя не удается, то все большее внимание уделяется давлению на нашу страну, попыткам изолировать ее от внешнего мира. То, что за полтора года удалось изолировать Россию лишь от самого Запада, ничего не меняет — нужно создать впечатление, что мир постепенно отворачивается от нашей страны, перспективы изоляции растут. Мол, если удастся внушить такое впечатление как руководству России, так и нашему народу, то в Москве впадут в отчаяние и пойдут на переговоры на западных условиях. То есть Россия сама согласится если не на "формулу Зеленского", то хотя бы на замораживание конфликта — после чего Украину можно будет быстро принять в НАТО.Но ведь Запад сейчас сам против заморозки, объясняя это тем, что она выгодна только России? Это все слова — в реальности надежд на военную победу у Запада уже практически не осталось, вместо этого приходит понимание, что вероятность коллапса Украины увеличивается (не говоря уже о том, что приближение выборов в США внушает Европе панический страх, растущая вероятность победы Трампа приводит ее в ужас). Так что очень скоро призывы к замораживанию станут разгонять в кулуарных переговорах с незападными странами, а потом они начнут звучать с высоких западных трибун.А нынешняя встреча в Джидде — это одна из последних попыток продавить незападный мир на смену позиции, попытка, обреченная на неудачу. Россия может не обращать внимания на подобные "постановочные форумы" (как назвал встречу Сергей Лавров), тем более что никакого практического результата они не принесут. А вот к давлению насчет необходимости замораживания конфликта нам нужно готовиться куда серьезней — чтобы не дать ни одного шанса соблазнить нас якобы мирным урегулированием, абсолютно неприемлемым до тех пор, пока Запад не пойдет на официальный отказ от попыток атлантизировать Украину. Россия в любом случае добьется этого — комбинацией военных и дипломатических методов, соотношение которых мы будем определять абсолютно самостоятельно.
https://ria.ru/20230804/vstrecha-1888113653.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, россия, китай, украина, ли хуэй, сергей лавров, нато
Аналитика, Россия, Китай, Украина, Ли Хуэй, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине

Принуждение России к миру: попытка Запада в Джидде станет последней

© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEПамятник Globe Roundabout в Джидде, Саудовская Аравия
Памятник Globe Roundabout в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
Памятник Globe Roundabout в Джидде, Саудовская Аравия
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В большой игре вокруг Украины в выходные состоится заметное событие — в Саудовской Аравии пройдет международная встреча по поиску мирного урегулирования. Интерес к встрече в Джидде всячески подогревается Западом — совещание представителей тридцати стран пытаются представить как шаг в сторону поддержки мировым сообществом "формулы Зеленского", то есть возвращения Украины к границам 1991 года. Еще бы — будут представлены не только основные западные страны, но и Индия, Бразилия, ЮАР. Даже Китай пришлет спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя (бывшего посла в России, которого назначили заниматься российско-украинским конфликтом). Делегацию США возглавит помощник президента по национальной безопасности Салливан, будут и представители Киева. Не будет только России — то есть весь мир против нас? Россию будут принуждать к миру?
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Эр-Рияде заявили, что проинформируют Россию об итогах встречи по Украине
Вчера, 10:07
Конечно, нет: встреча в Джидде уже не первое подобное мероприятие. В конце июня в Копенгагене уже проходило совещание в том же составе, Запад убеждал Глобальный Юг поддержать "формулу Зеленского" и присоединиться к давлению на Россию. Ничего не получилось — незападные страны, конечно, за скорейшее прекращение войны, но возлагать вину за нее только на Россию и уж тем более присоединяться к санкциям не собираются. С какой стати сейчас их позиция должна измениться? Тем более если во встрече будет участвовать Китай, прямо обвиняющий Запад в том, что расширением НАТО он создавал угрозу безопасности России.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Представитель КНР Ли Хуэй примет участие в переговорах по Украине в Джидде
Вчера, 16:02
Парадокс в том, что как раз участие во встрече представителя Пекина на Западе пытаются выдать за прорыв и знак ослабления позиций России. Вот, дескать, и Китай начинает раздумывать о присоединении к давлению на Москву — скоро Россия окажется в изоляции. В реальности КНР просто не хочет позволять Западу давить на страны Глобального Юга и при этом еще и спекулировать на позиции Пекина: видите, Китай не приехал, он самоустраняется. Причем Запад одновременно продвигает два противоположных тезиса: первый — Китай поддерживает Россию и не хочет прекращения войны, второй — Китай готов отказаться от поддержки России. Никакого противоречия тут нет — первый тезис нужен для обработки незападных стран в духе "Китай несет угрозу миру, он потом сделает с вами то же самое, что Россия с Украиной", а второй работает на раздробление незападного мира, его отказа занять прозападную позицию: "ну уж если Китай под давлением Запада собирается отвернуться от России, то нам тоже придется изменить свою позицию".
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
СМИ: Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией
Вчера, 09:32
Все это, конечно, примитивно и не соответствует реальности, но для пропаганды и не нужны правдивые конструкции. Запад не оставляет надежды победить Россию, а так как сделать это на поле боя не удается, то все большее внимание уделяется давлению на нашу страну, попыткам изолировать ее от внешнего мира. То, что за полтора года удалось изолировать Россию лишь от самого Запада, ничего не меняет — нужно создать впечатление, что мир постепенно отворачивается от нашей страны, перспективы изоляции растут. Мол, если удастся внушить такое впечатление как руководству России, так и нашему народу, то в Москве впадут в отчаяние и пойдут на переговоры на западных условиях. То есть Россия сама согласится если не на "формулу Зеленского", то хотя бы на замораживание конфликта — после чего Украину можно будет быстро принять в НАТО.
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии
3 августа, 13:52
Но ведь Запад сейчас сам против заморозки, объясняя это тем, что она выгодна только России? Это все слова — в реальности надежд на военную победу у Запада уже практически не осталось, вместо этого приходит понимание, что вероятность коллапса Украины увеличивается (не говоря уже о том, что приближение выборов в США внушает Европе панический страх, растущая вероятность победы Трампа приводит ее в ужас). Так что очень скоро призывы к замораживанию станут разгонять в кулуарных переговорах с незападными странами, а потом они начнут звучать с высоких западных трибун.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине
3 августа, 22:25
А нынешняя встреча в Джидде — это одна из последних попыток продавить незападный мир на смену позиции, попытка, обреченная на неудачу. Россия может не обращать внимания на подобные "постановочные форумы" (как назвал встречу Сергей Лавров), тем более что никакого практического результата они не принесут. А вот к давлению насчет необходимости замораживания конфликта нам нужно готовиться куда серьезней — чтобы не дать ни одного шанса соблазнить нас якобы мирным урегулированием, абсолютно неприемлемым до тех пор, пока Запад не пойдет на официальный отказ от попыток атлантизировать Украину. Россия в любом случае добьется этого — комбинацией военных и дипломатических методов, соотношение которых мы будем определять абсолютно самостоятельно.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине
3 августа, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаРоссияКитайУкраинаЛи ХуэйСергей ЛавровНАТО
 
 
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