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В Орске засыпали место прорыва дамбы - РИА Новости, 11.04.2024
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15:54 11.04.2024 (обновлено: 16:21 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html
В Орске засыпали место прорыва дамбы
В Орске засыпали место прорыва дамбы - РИА Новости, 11.04.2024
В Орске засыпали место прорыва дамбы
Специалисты засыпали место прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, откуда начало затапливать город, следует из сделанной РИА Новости видеозаписи. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:54
2024-04-11T16:21
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
гидрометцентр
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ОРСК, 11 апр — РИА Новости. Специалисты засыпали место прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, откуда начало затапливать город, следует из сделанной РИА Новости видеозаписи.На кадрах, снятых с дрона, четко виден участок сооружения, где в течение суток велась подсыпка камнями. Заметно, что теперь в том месте, через которое вода заливала Орск, есть насыпь.Как сообщила ранее в четверг мэрия Орска, уровень реки Урал в городе снизился до 839 сантиметров. При этом критический показатель составляет 700 сантиметров.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Место прорыва дамбы в Орске, из-за которого начало топить город, засыпали
Основное место прорыва дамбы (или земляного вала) в Орске, из-за которого начало топить город, засыпали. Кадры РИА Новости с воздуха.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, гидрометцентр
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область, Гидрометцентр
В Орске засыпали место прорыва дамбы

В Орске засыпали основное место прорыва дамбы, из-за которого начался потоп

Читать ria.ru в
ОРСК, 11 апр — РИА Новости. Специалисты засыпали место прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, откуда начало затапливать город, следует из сделанной РИА Новости видеозаписи.
На кадрах, снятых с дрона, четко виден участок сооружения, где в течение суток велась подсыпка камнями. Заметно, что теперь в том месте, через которое вода заливала Орск, есть насыпь.
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Как сообщила ранее в четверг мэрия Орска, уровень реки Урал в городе снизился до 839 сантиметров. При этом критический показатель составляет 700 сантиметров.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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