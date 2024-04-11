https://ria.ru/20240411/makeevka-1939298257.html

Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам

Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам - РИА Новости, 11.04.2024

Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ сообщило о смерти имама мечети Макеевки, главы Совета старейшин ДУМ ДНР Мавлетдина Абушахманова. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:56

2024-04-11T11:56

2024-04-11T11:56

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религия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ сообщило о смерти имама мечети Макеевки, главы Совета старейшин ДУМ ДНР Мавлетдина Абушахманова."После совершения праздничной молитвы Ураза-байрам скоропостижно скончался имам мечети Макеевки, председатель совета старейшин ДУМ Донецкой Народной Республики Мавлетдин Абушахманов. Выпускник Донецкого политехнического института, Мавлетдин хазрат... был одним из аксакалов, которые стояли у истоков создания ДУМ ДНР", - говорится в Telegram-канале ДУМ РФ, опубликованном в среду.

https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, макеевка, донецкая народная республика, религия