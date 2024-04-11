https://ria.ru/20240411/makeevka-1939298257.html
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам - РИА Новости, 11.04.2024
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ сообщило о смерти имама мечети Макеевки, главы Совета старейшин ДУМ ДНР Мавлетдина Абушахманова. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:56
2024-04-11T11:56
2024-04-11T11:56
религия
россия
макеевка
донецкая народная республика
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786522008_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_6c25b30c387ab7b0dbed6c718ce4b7d9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ сообщило о смерти имама мечети Макеевки, главы Совета старейшин ДУМ ДНР Мавлетдина Абушахманова."После совершения праздничной молитвы Ураза-байрам скоропостижно скончался имам мечети Макеевки, председатель совета старейшин ДУМ Донецкой Народной Республики Мавлетдин Абушахманов. Выпускник Донецкого политехнического института, Мавлетдин хазрат... был одним из аксакалов, которые стояли у истоков создания ДУМ ДНР", - говорится в Telegram-канале ДУМ РФ, опубликованном в среду.
https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html
россия
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786522008_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_6fb412be9fd10df4e6844aa29ea59263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, макеевка, донецкая народная республика, религия
Религия, Россия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Религия
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам
Имам Макеевки Мавлетдин Абушахманов скончался на Ураза-байрам