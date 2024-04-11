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Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам - РИА Новости, 11.04.2024
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Религия
 
11:56 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/makeevka-1939298257.html
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам - РИА Новости, 11.04.2024
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ сообщило о смерти имама мечети Макеевки, главы Совета старейшин ДУМ ДНР Мавлетдина Абушахманова. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:56
2024-04-11T11:56
религия
россия
макеевка
донецкая народная республика
религия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ сообщило о смерти имама мечети Макеевки, главы Совета старейшин ДУМ ДНР Мавлетдина Абушахманова."После совершения праздничной молитвы Ураза-байрам скоропостижно скончался имам мечети Макеевки, председатель совета старейшин ДУМ Донецкой Народной Республики Мавлетдин Абушахманов. Выпускник Донецкого политехнического института, Мавлетдин хазрат... был одним из аксакалов, которые стояли у истоков создания ДУМ ДНР", - говорится в Telegram-канале ДУМ РФ, опубликованном в среду.
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россия, макеевка, донецкая народная республика, религия
Религия, Россия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Религия
Имам Макеевки скончался на Ураза-байрам

Имам Макеевки Мавлетдин Абушахманов скончался на Ураза-байрам

© РИА Новости / Евгений БиятовЧетки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ сообщило о смерти имама мечети Макеевки, главы Совета старейшин ДУМ ДНР Мавлетдина Абушахманова.
"После совершения праздничной молитвы Ураза-байрам скоропостижно скончался имам мечети Макеевки, председатель совета старейшин ДУМ Донецкой Народной Республики Мавлетдин Абушахманов. Выпускник Донецкого политехнического института, Мавлетдин хазрат... был одним из аксакалов, которые стояли у истоков создания ДУМ ДНР", - говорится в Telegram-канале ДУМ РФ, опубликованном в среду.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество
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