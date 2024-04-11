https://ria.ru/20240411/drozdenko-1939472361.html

Более миллиона кв м жилья построили в Ленобласти в I квартале 2024 года

Более миллиона кв м жилья построили в Ленобласти в I квартале 2024 года - РИА Новости, 11.04.2024

Более миллиона кв м жилья построили в Ленобласти в I квартале 2024 года

Более 1 миллиона "квадратов" жилья ввели в эксплуатацию в Ленинградской области в первом квартале 2024 года, что на 14% больше итогов аналогичного периода... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:58

2024-04-11T22:58

2024-04-11T22:58

ленинградская область

экономика

жилье

ленинградская область

санкт-петербург

россия

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Более 1 миллиона "квадратов" жилья ввели в эксплуатацию в Ленинградской области в первом квартале 2024 года, что на 14% больше итогов аналогичного периода прошлого года, сообщил на XV съезде строителей губернатор региона Александр Дрозденко. "В 2023 (году) мы впервые обогнали Петербург по объему строительства жилья, а сами за первый квартал 2024 ввели 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 14 процентов выше прошлогоднего результата. Это означает, что каждый рубль, вложенный в стройку, в том числе по национальному проекту "Жилье и городская среда", привлекает в экономику области от 7 до 12 рублей в смежных отраслях от транспорта до лесной промышленности и торговли", - сказал Дрозденко. По его словам, в этом году Ленобласть построит 33 новых соцобъекта и выкупит у застройщиков 15 садиков и две школы. В бюджете зарезервировано на выкуп по соглашениям 4 миллиарда рублей. Планомерное развитие строительного сектора обеспечит реализация проекта КАД-2. Следуя поручению президента России, заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский выступил с предложением пересмотреть региональные нормативы градостроительного проектирования по обеспечению новых жилых комплексов парковочными местами. Работу необходимо привести до 1 июня, исходя из перспектив развития общественного транспорта и ориентируясь на опыт московской агломерации.

https://ria.ru/20240408/turizm-1938710519.html

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Наталья Макарова

экономика, жилье, ленинградская область, санкт-петербург, россия, александр дрозденко