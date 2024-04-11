Более миллиона кв м жилья построили в Ленобласти в I квартале 2024 года
Жилой дом. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Более 1 миллиона "квадратов" жилья ввели в эксплуатацию в Ленинградской области в первом квартале 2024 года, что на 14% больше итогов аналогичного периода прошлого года, сообщил на XV съезде строителей губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"В 2023 (году) мы впервые обогнали Петербург по объему строительства жилья, а сами за первый квартал 2024 ввели 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 14 процентов выше прошлогоднего результата. Это означает, что каждый рубль, вложенный в стройку, в том числе по национальному проекту "Жилье и городская среда", привлекает в экономику области от 7 до 12 рублей в смежных отраслях от транспорта до лесной промышленности и торговли", - сказал Дрозденко.
По его словам, в этом году Ленобласть построит 33 новых соцобъекта и выкупит у застройщиков 15 садиков и две школы. В бюджете зарезервировано на выкуп по соглашениям 4 миллиарда рублей.
Планомерное развитие строительного сектора обеспечит реализация проекта КАД-2. Следуя поручению президента России, заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский выступил с предложением пересмотреть региональные нормативы градостроительного проектирования по обеспечению новых жилых комплексов парковочными местами. Работу необходимо привести до 1 июня, исходя из перспектив развития общественного транспорта и ориентируясь на опыт московской агломерации.