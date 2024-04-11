https://ria.ru/20240411/bolezn_parkinsona-1938817194.html

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона - РИА Новости, 11.04.2024

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Он... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:27

2024-04-11T03:27

2024-04-11T03:27

справки

россия

в мире

болезнь паркинсона

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11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Он призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление недуга. Дата мероприятия выбрана не случайно: 11 апреля 1755 года родился Джеймс Паркинсон (1755-1824) – английский врач и исследователь, впервые описавший болезнь, носящую ныне его имя. В 1784 году Паркинсон получил диплом хирурга и несколько десятилетий работал врачом общей практики. Он был активным членом медицинского сообщества Лондона и опубликовал ряд статей и брошюр на медицинские темы. Наиболее значимым его исследованием стало "Эссе о дрожательном параличе" (1817). Описав шесть случаев болезни, Паркинсон первым сумел выделить ведущие симптомы ранее неизвестного заболевания и попытался найти причины, механизмы ее развития, а также предложил способы ее лечения. Болезнь Паркинсона – это нейродегенеративное, неуклонно прогрессирующее, хроническое заболевание нервной системы, сопровождающееся нарушением двигательной функции и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности. Это самое быстрорастущее и второе по распространенности неврологическое заболевание в мире. Паркинсонизм – термин, охватывающий несколько состояний, включая саму болезнь Паркинсона и другие патологии со похожими симптомами.Причины болезни точно не известны, но ученые полагают, что причиной является сочетание возраста, генетики и факторов окружающей среды. В 1998 году была описана первая наследственная форма, приводящая к развитию болезни. А в 2004 году стало ясно, что один из факторов высокого риска ее развития (в 10 раз) – мутации в гене GBA1. В основе механизма развития болезни Паркинсона лежит прогрессирущая гибель дофаминсодержащих нейронов ствола мозга (дофамин – химическое вещество, ответственное за движения и координацию). Взаимодействие генетической предрасположенности и факторов внешней среды запускает гибель этих нейронов. Возникнув однажды, этот дегенеративный процесс становится необратим и начинает экспансивно распространяться по мозгу. Классическая триада симптомов паркинсонизма включает: брадикинезию (замедленность движений) – признак, без которого не может быть выставлен диагноз "паркинсонизм"; мышечную ригидность (состояние, характеризующееся повышенным тонусом и сопротивлением при попытке сделать то или иное пассивное движение); тремор покоя (дрожание, наблюдаемое в покое и исчезающее при движении).В дополнение к связанным с движением ("моторным") симптомам, проявления болезни Паркинсона могут включать апатию, депрессию, нарушение сна, потерю обоняния и когнитивные нарушения (снижение памяти, умственной работоспособности). Такие проявления относятся к "немоторным" симптомам болезни.Всего выделено более 40 симптомов болезни Паркинсона.По данным Европейской ассоциации болезни Паркинсона, пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Ранний симптом выражается тем, что человек долго не моргает. Причина – в поражения клеток мозга, контролирующих движение.Как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Симптомами заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых может стать более мягким голос. Кроме того, ранним признаком болезни также служит потеря обоняния, себорейный дерматит, потливость без очевидной причины, а также заикание. По данным исследователей, однократное легкое сотрясение мозга или травма увеличивают риск развития болезни в будущем. Неврологи также выяснили, что у пациентов с различными травмами головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, чем у остальных. Распространенность болезни Паркинсона в мире варьирует от 120 до 180 на 100 тысяч населения и достигает 1% в популяции лиц старше 60 лет, а среди лиц старше 80 лет – 4%. По данным ВОЗ, в 2019 году численность людей болезнью Паркинсона составляла свыше 8,5 миллионов человек. Это на 81% больше, чем в 2000 году, что стало причиной 329 000 смертей. Это более чем на 100% больше по сравнению с 2000 годом.По другим оценкам, с этой болезнью живут более 10 миллионов человек. При этом риск возникновения заболевания растет с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены этой болезни, чем женщины. В России распространенность болезни Паркинсона составляет 1,88-16,3 на 100 тысяч населения в год. Среди пожилых старше 65 лет доля таких пациентов составляет 1%.На долю наследственных форм приходится 10-15%.Существует ранняя и ювенильная формы болезни Паркинсона. Ранняя проявляется после 20 лет, ювенильная – до 20 лет. У каждого 10-го пациента болезнь диагностируют до 40 лет. Среди причин возникновения болезни в молодом возрасте преобладают наследственность, травмы, интоксикации, вирусные и бактериальные инфекции, нарушение обмена веществ. Современная медицина пока не может лечить это заболевание, но существующие методы лечения позволяют замедлить его развитие и улучшить качество жизни больных.Медицина располагает препаратами, которые стимулируют выработку дофамина в мозге либо замещают его, улучшая таким образом состояние больных. В результате они могут долгие годы сохранять активность и когнитивные способности. На поздних стадиях применяют нейрохирургическое вмешательство, вживляя в мозг электроды и воздействуя на них программным способом. Перспективным считают также метод имплантации стволовые клеток в черную субстанцию мозга. В период пандемии COVID-19 неврологи отметили, что у пожилых пациентов из-за инфицирования коронавирусом может наблюдаться обострение болезни Паркинсона. Ученые обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты – наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы, что приводит к значимым повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Паркинсонизмом страдали такие известные личности, как боксер Мохаммед Али, политик Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II. В России действуют различные организации, занимающиеся помощью страдающим болезнью Паркинсона. Так, в 2008 году Научным советом по неврологии РАМН и Минздравсоцразвития России было создано Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. Действует благотворительный фонд "Движение – Жизнь". Ежегодно фонд организует спортивные соревнования среди людей с болезнью Паркинсона. В 2022 году игры прошли в Санкт-Петербурге, в 2023 году – в Астрахани. В 2024 году они пройдут в Московской области. В 2021 году в России появился первый специализированный информационный портал о болезни Паркинсона. На нем можно найти информацию о болезни, методах лечения и рекомендации по образу жизни с этим заболеванием.В марте 2024 года стало известно, что ученые Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт" и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Он воздействует на особый фермент, который кодируется геном GBA1. Средство обладает превентивным действием: оно может предотвратить гибель нейронов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, в мире, болезнь паркинсона