https://ria.ru/20240410/volodin-1939010213.html

Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 10.04.2024

Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте ГД РФ. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:55

2024-04-10T09:55

2024-04-10T09:55

религия

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ураза-байрам

общество

религия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте ГД РФ. "Поздравляю всех мусульман России с наступлением Ураза-байрама — светлого праздника, который символизирует радость жизни, чистоту души и помыслов... Уважение ко всем конфессиям скрепляет наше общество, делает его сильным и единым", - сказал Володин. По словам спикера ГД, в основе традиций этого праздника — любовь к семье, почитание предков, щедрость и гостеприимство. "Эти ценности передаются из поколения в поколение, сохраняя накопленный веками опыт", - добавил Володин. Он подчеркнул, что мусульманская община России ведет важную просветительскую работу, направленную на укрепление межнационального диалога и добрососедства.

https://ria.ru/20240410/musulmane-1938992478.html

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Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, ураза-байрам, общество, религия