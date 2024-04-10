https://ria.ru/20240410/volodin-1939010213.html
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 10.04.2024
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте ГД РФ. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:55
2024-04-10T09:55
2024-04-10T09:55
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте ГД РФ. "Поздравляю всех мусульман России с наступлением Ураза-байрама — светлого праздника, который символизирует радость жизни, чистоту души и помыслов... Уважение ко всем конфессиям скрепляет наше общество, делает его сильным и единым", - сказал Володин. По словам спикера ГД, в основе традиций этого праздника — любовь к семье, почитание предков, щедрость и гостеприимство. "Эти ценности передаются из поколения в поколение, сохраняя накопленный веками опыт", - добавил Володин. Он подчеркнул, что мусульманская община России ведет важную просветительскую работу, направленную на укрепление межнационального диалога и добрососедства.
https://ria.ru/20240410/musulmane-1938992478.html
https://ria.ru/20240409/uraza-1938836152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, ураза-байрам, общество, религия
Религия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ураза-байрам, Общество, Религия
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте ГД РФ
.
"Поздравляю всех мусульман России с наступлением Ураза-байрама — светлого праздника, который символизирует радость жизни, чистоту души и помыслов... Уважение ко всем конфессиям скрепляет наше общество, делает его сильным и единым", - сказал Володин.
По словам спикера ГД, в основе традиций этого праздника — любовь к семье, почитание предков, щедрость и гостеприимство.
"Эти ценности передаются из поколения в поколение, сохраняя накопленный веками опыт", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что мусульманская община России ведет важную просветительскую работу, направленную на укрепление межнационального диалога и добрососедства.