https://ria.ru/20240409/uraza-1938836152.html
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий - РИА Новости, 09.04.2024
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий
Нет необходимости ограничивать количество участников Ураза-байрама в мечетях в этом году, власти предоставили дополнительные площадки для празднования, есть... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:25
2024-04-09T14:25
2024-04-09T20:09
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Нет необходимости ограничивать количество участников Ураза-байрама в мечетях в этом году, власти предоставили дополнительные площадки для празднования, есть возможность принять тысячи молящихся, заявил во вторник глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. "В этом году нет никаких препятствий, чтобы наши мечети нам приходилось бы закрывать, пускать ограниченное количество прихожан на богослужение. Хвала Всевышнему, нет пандемии, и мы свободны сегодня и открыто приглашаем наших верующих во все наши мечети и в те места, которые выделены нам органами власти для проведения праздничных молитв", - сказал Гайнутдин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что в Москве не хватает мечетей, при этом в столице, в Подмосковье и больших городах РФ много мусульман. "Поэтому власти выделяют дополнительные площадки. Мы хорошо подготовились, наши площадки уже готовы принять тысячи и тысячи молящихся, поэтому во всех регионах Российской Федерации мусульмане с воодушевлением готовятся к празднику", - подчеркнул муфтий. Он отметил, что мусульмане готовятся в течение всего месяца Рамадан к празднику Ураза-байрам, "духовно очищаются, укрепляют свою веру, духовно обогатившись, приходят в мечети, чтобы коллективно, вместе совершать праздничный намаз и слушать проповедь своего духовного наставника". Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр – мусульманский праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году праздник приходится на среду 10 апреля. В ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз (молитва).
https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html
https://ria.ru/20240405/muftiy-1938009841.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), равиль гайнутдин
Религия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Равиль Гайнутдин
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий
Муфтий Гайнутдин: нет причин ограничивать число участников на Ураза-байрам
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Нет необходимости ограничивать количество участников Ураза-байрама в мечетях в этом году, власти предоставили дополнительные площадки для празднования, есть возможность принять тысячи молящихся, заявил во вторник глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
«
"В этом году нет никаких препятствий, чтобы наши мечети нам приходилось бы закрывать, пускать ограниченное количество прихожан на богослужение. Хвала Всевышнему, нет пандемии, и мы свободны сегодня и открыто приглашаем наших верующих во все наши мечети и в те места, которые выделены нам органами власти для проведения праздничных молитв", - сказал Гайнутдин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в Москве не хватает мечетей, при этом в столице, в Подмосковье и больших городах РФ много мусульман. "Поэтому власти выделяют дополнительные площадки. Мы хорошо подготовились, наши площадки уже готовы принять тысячи и тысячи молящихся, поэтому во всех регионах Российской Федерации мусульмане с воодушевлением готовятся к празднику", - подчеркнул муфтий.
Он отметил, что мусульмане готовятся в течение всего месяца Рамадан к празднику Ураза-байрам, "духовно очищаются, укрепляют свою веру, духовно обогатившись, приходят в мечети, чтобы коллективно, вместе совершать праздничный намаз и слушать проповедь своего духовного наставника".
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр – мусульманский праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году праздник приходится на среду 10 апреля. В ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз (молитва).