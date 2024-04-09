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Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий - РИА Новости, 09.04.2024
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Религия
 
14:25 09.04.2024 (обновлено: 20:09 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/uraza-1938836152.html
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий - РИА Новости, 09.04.2024
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий
Нет необходимости ограничивать количество участников Ураза-байрама в мечетях в этом году, власти предоставили дополнительные площадки для празднования, есть... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:25
2024-04-09T20:09
религия
россия
москва
московская область (подмосковье)
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Нет необходимости ограничивать количество участников Ураза-байрама в мечетях в этом году, власти предоставили дополнительные площадки для празднования, есть возможность принять тысячи молящихся, заявил во вторник глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. &quot;В этом году нет никаких препятствий, чтобы наши мечети нам приходилось бы закрывать, пускать ограниченное количество прихожан на богослужение. Хвала Всевышнему, нет пандемии, и мы свободны сегодня и открыто приглашаем наших верующих во все наши мечети и в те места, которые выделены нам органами власти для проведения праздничных молитв&quot;, - сказал Гайнутдин в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.Он отметил, что в Москве не хватает мечетей, при этом в столице, в Подмосковье и больших городах РФ много мусульман. "Поэтому власти выделяют дополнительные площадки. Мы хорошо подготовились, наши площадки уже готовы принять тысячи и тысячи молящихся, поэтому во всех регионах Российской Федерации мусульмане с воодушевлением готовятся к празднику", - подчеркнул муфтий. Он отметил, что мусульмане готовятся в течение всего месяца Рамадан к празднику Ураза-байрам, "духовно очищаются, укрепляют свою веру, духовно обогатившись, приходят в мечети, чтобы коллективно, вместе совершать праздничный намаз и слушать проповедь своего духовного наставника". Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр – мусульманский праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году праздник приходится на среду 10 апреля. В ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз (молитва).
https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html
https://ria.ru/20240405/muftiy-1938009841.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), равиль гайнутдин
Религия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Равиль Гайнутдин
Нет причин закрывать мечети на Ураза-байрам, заявил муфтий

Муфтий Гайнутдин: нет причин ограничивать число участников на Ураза-байрам

CC BY-SA 3.0 IGO / Ludvig14 / Мечеть на Большой Татарской улице
Мечеть на Большой Татарской улице - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
CC BY-SA 3.0 IGO / Ludvig14 /
Мечеть на Большой Татарской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Нет необходимости ограничивать количество участников Ураза-байрама в мечетях в этом году, власти предоставили дополнительные площадки для празднования, есть возможность принять тысячи молящихся, заявил во вторник глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
«

"В этом году нет никаких препятствий, чтобы наши мечети нам приходилось бы закрывать, пускать ограниченное количество прихожан на богослужение. Хвала Всевышнему, нет пандемии, и мы свободны сегодня и открыто приглашаем наших верующих во все наши мечети и в те места, которые выделены нам органами власти для проведения праздничных молитв", - сказал Гайнутдин в эфире телеканала "Россия 24".

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Он отметил, что в Москве не хватает мечетей, при этом в столице, в Подмосковье и больших городах РФ много мусульман. "Поэтому власти выделяют дополнительные площадки. Мы хорошо подготовились, наши площадки уже готовы принять тысячи и тысячи молящихся, поэтому во всех регионах Российской Федерации мусульмане с воодушевлением готовятся к празднику", - подчеркнул муфтий.
Он отметил, что мусульмане готовятся в течение всего месяца Рамадан к празднику Ураза-байрам, "духовно очищаются, укрепляют свою веру, духовно обогатившись, приходят в мечети, чтобы коллективно, вместе совершать праздничный намаз и слушать проповедь своего духовного наставника".
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр – мусульманский праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году праздник приходится на среду 10 апреля. В ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз (молитва).
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РелигияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Равиль Гайнутдин
 
 
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