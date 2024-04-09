https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

НАТО готовится принять Украину по частям

НАТО готовится принять Украину по частям - РИА Новости, 09.04.2024

НАТО готовится принять Украину по частям

История неразделенной любви Украины к НАТО длится не первый год и обещает быть долгой. Вчера украинский посол в Турции Василий Боднар вновь поднял вопрос о... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:01

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История неразделенной любви Украины к НАТО длится не первый год и обещает быть долгой. Вчера украинский посол в Турции Василий Боднар вновь поднял вопрос о конкретной дате вступления в альянс, хотя и оговорился: "Мы хотим, чтобы вопрос членства Украины в НАТО оценили после войны". Но что хочет само руководство Североатлантического альянса? Намерения альянса видны из итогов состоявшегося на прошедшей неделе двухдневного заседания представителей МИД стран — членов НАТО, на котором также присутствовали делегаты из Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии и Европейского союза. Оно было приурочено к 75‑летию подписания Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса, состоявшегося 4 апреля 1949 года. Альянс, изначально созданный против Советской России, как показала его дальнейшая история, остается верен собственной миссии: сдерживание (в пределе — уничтожение) нашей страны, причем не только в Европе.Это открыто озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Таким образом, идея о том, что в Европе у нас одна безопасность, а в Азии — другая, не работает. Наша безопасность — это не региональная безопасность. Наша безопасность носит глобальный характер". Хотя он и добавил, что не идет речи о том, чтобы превратить НАТО в глобальный альянс, обстановка на "великой шахматной доске" говорит об обратном.Что же было им сказано о главной для нас партии — украинской?Прежде всего вызывает удивление, что НАТО, согласно Столтенбергу, не является стороной конфликта на Украине. Более того, у альянса "нет никаких планов по размещению каких-либо боевых подразделений НАТО на территории Украины". В то время когда Эммануэль Макрон, глава достаточно мощной в военном отношении натовской державы, всерьез рассматривает возможность ввода военнослужащих на Украину — не говоря уже о "беспрецедентной поддержке", как выразился сам генеральный секретарь, которую альянс оказал Украине. Однако обвинить Столтенберга во лжи было бы преждевременно, тем более что западная политическая культура стремится избегать прямой лжи, используя недосказанность, уловки и двоемыслие. Юридически НАТО (во всяком случае, так считает руководство организации) не принимает участия в конфликте, и даже отправка французских войск на Украину может быть трактована как суверенные действия самой Франции. Поскольку существует формальная разница между вооруженными силами НАТО и стран, входящих в него. Фактически же, на чем настаивает Россия, участие НАТО в конфликте произошло, а значит, альянс несет полную ответственность за ущерб, причиненный нашей стране.На риторических уловках построен и ответ на самый болезненный вопрос: примут ли Украину в НАТО? С одной стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с подтверждением слов, что "будущее Украины — в НАТО". С другой — никто не обозначил, насколько отдаленным окажется это будущее. Более того, издание The New York Times сообщило, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, поскольку против этого выступили Германия и… Соединенные Штаты. Эту информацию уже подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.Конечно, мы вправе испытывать сдержанный оптимизм от этой новости: если НАТО не рискует приглашать Украину, значит, руководство альянса опасается ответных шагов России, что в западной политической культуре почти что синоним слова "уважает". Тем более что против выступила ключевая страна НАТО — Соединенные Штаты. Однако не стоит считать их осторожность слабостью, а двоемыслие принимать за отсутствие замысла.Разумеется, принять в НАТО Украину в ее нынешнем виде означает развязать крупнейшую с 1945 года войну в Европе. Тем более что по уставу нельзя принять в альянс страну, имеющую территориальные споры. Но уже существует план, согласно которому Украину могут принять в НАТО после юридической уступки всех территорий, контролируемых Россией на данный момент. Об этом 5 апреля сообщило итальянское издание La Republica как о негласном плане США, который может быть задействован в том случае, если поражение Байдена и последующий за ним приход Трампа покажутся неминуемыми.Страх перед непредсказуемым Трампом толкает пока что находящихся у власти демократов на решительные заявления и шаги. Во-первых, 15 декабря прошлого года конгресс ввел запрет для американского президента на вывод страны из Североатлантического альянса без согласия законодателей. Во-вторых, на заседании прозвучало предложение о предоставлении НАТО большего контроля над координацией военной помощи (сейчас эту функцию фактически выполняет Америка). Наконец, зашла речь о предоставлении Украине помощи в размере 100 миллиардов долларов в течение пяти лет, только 16 миллиардов из которой должны внести США.Таким образом, просматривается вполне разумная стратегия со стороны нынешнего руководства Штатов. Сначала переложить военную и финансовую помощь Украине на плечи НАТО, существенно снизив свое участие на те четыре года, пока у власти будет находиться Трамп. Затем добиться заморозки конфликта и убедить Украину пожертвовать примерно 15 процентов территории ради вступления в НАТО. Потом, следуя логике возникновения и существования альянса, вновь втянуть Россию в войну, но уже на гораздо более невыгодных для нее условиях.Важно понимать, что до тех пор, пока Североатлантический блок в принципе существует, он будет представлять угрозу для безопасности России в Европе. Это осознавали практически все правители страны с момента возникновения альянса (кровавые плоды помутнения сознания Горбачева и Ельцина мы пожинаем сегодня). Но также он представляет угрозу и для Европы — ведь именно она станет театром военных действий при столкновении НАТО с Россией. Это понимают некоторые руководители европейских держав даже сейчас. И если денацификация и демилитаризация Украины в конечном итоге приведут к упразднению НАТО (желательно — дипломатическим способом), это будет победой как для России, так и для Европы.

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https://ria.ru/20240407/ukraina-1938335939.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938074390.html

https://ria.ru/20240405/nato-1938050543.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937970008.html

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аналитика, украина, нато, йенс столтенберг, василий боднар, эммануэль макрон, европа, россия