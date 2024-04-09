https://ria.ru/20240409/orsk-1938798948.html

В большинстве домов Орска появилась холодная вода

В большинстве домов Орска появилась холодная вода - РИА Новости, 09.04.2024

В большинстве домов Орска появилась холодная вода

В Орске частично восстановили водоснабжение, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:22

2024-04-09T12:22

2024-04-09T13:46

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

урал

оренбургская область

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УФА, 9 апр — РИА Новости. В Орске частично восстановили водоснабжение, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Продолжаем восстанавливать горячее водоснабжение. В большинство домов, где есть холодная вода, возвращается горячая. Решение отключить горячую воду мы приняли сразу после того, как на Кумакском водозаборе из-за паводка обесточили оборудование на нескольких скважинах, и давление в сети упало. Это было необходимо, чтобы сохранить систему водоснабжения в целом, и это сработало", — написал он.По его словам, перебои с водой остались в отдельных квартирах на верхних этажах домов в Северном микрорайоне."В условиях чрезвычайной ситуации, это временные трудности. РВК-Орск решил задействовать отводы из подвалов, которые летом используются для полива, чтобы жители верхних этажей могли набрать воду для бытовых нужд. Где таких отводов нет, управляющие компании делают врезки. Их монтируют до общего прибора учета и выводят на улицу", — уточнил он.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров.Согласно прогнозу ГУ МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе затопило 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.К 10:00 мск 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 770 сантиметров, 555 жителей округа эвакуированы. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Власти сообщали, что возможны затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств в столице региона.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938790009.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

https://radiosputnik.ru/20240409/kurgan-1938780500.html

https://ria.ru/20240409/pavodki-1938803292.html

орск

урал

оренбургская область

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Кадры с дрона из затопленного Новотроицка Кадры с дрона из затопленного оренбургского Новотроицка, расположенного к западу от Орска. 2024-04-09T12:22 true PT1M12S

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Дарья Буймова

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал, оренбургская область