https://ria.ru/20240409/nauka-1938520014.html
Ученые разработали метод определения лесов с высоким поглощением углерода
Ученые разработали метод определения лесов с высоким поглощением углерода - РИА Новости, 09.04.2024
Ученые разработали метод определения лесов с высоким поглощением углерода
Метод автоматизированного выявления ареалов растительности с высокой фотосинтетической активностью разработали ученые НИУ БелГУ. Они утверждают, что этот метод... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:00
2024-04-09T09:00
2024-04-09T09:00
наука
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
белгородская область
владимир путин
белгородский государственный университет
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Метод автоматизированного выявления ареалов растительности с высокой фотосинтетической активностью разработали ученые НИУ БелГУ. Они утверждают, что этот метод позволяет по спутниковым снимкам находить лесные территории, максимально эффективно поглощающие углерод из атмосферы. Результаты опубликованы в сборнике IX International Conference on Advanced Agritechnologies, Environmental Engineering and Sustainable Development.Напомним, что в 2018-м году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявила в специальном докладе, что "достижение и поддержание нулевых глобальных выбросов СО2 с высокой вероятностью остановит глобальное потепление". С тех пор более 140 государств и 65 процентов из 2000 крупнейших компаний мира заверили, что стремятся к углеродной нейтральности, а 27 стран прописали это во внутреннем законодательстве.В России, в частности, действует федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года. По словам главы государства, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов.Как рассказали РИА Новости специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), сегодня при реализации стратегии низкоуглеродного развития создаются лесные углеродные плантации и так называемые "карбоновые фермы", где планируется культивировать быстрорастущие древесные породы, причем часто экзотические или чуждые (инвазивные) для условий лесостепи.Между тем ученые исследовали водоохранные зоны рек Северский Донец и Нежеголь в Белгородской области и обратили внимание на аборигенные быстрорастущие породы, которые обладают максимальным приростом фитомассы, поскольку на них сказываются оптимальные лесорастительные условия речных пойм.Используя спутниковые снимки и технологии обработки данных дистанционного зондирования Земли, белгородские специалисты научились определять площади пойм, где формируются сообщества с устойчивыми биофизическими параметрами и высокой активностью фотосинтеза. Таким образом, была разработана методика автоматизированного выявления территорий с деревьями, способными поглощать максимальное количество углекислого газа."Анализ растительного покрова может стать обоснованием для определения границ ландшафтных выделов с высоким экологическим потенциалом", – сообщил профессор кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ БелГУ Федор Лисецкий.При этом он добавил, что это особенно важно для сохранения такой растительности в речных поймах, где планируются работы по трансформации пойменно-русловой части ландшафтов (например, при расчистке русел рек).Кроме того, по словам профессора, разработанная методика способна выявлять не только территории с высокой, но и с низкой фотосинтетической активностью. "Такие ареалы могут рассматриваться как экспериментальные полигоны ренатурации с постепенной сменой растительности", – добавил он.По оценкам экспертов НИУ БелГУ, информация о видовом составе и структуре наиболее экологически устойчивых лесных экосистем должна стать основой для разработки рекомендаций по внедрению биотехнических мероприятий в конкретных экологических условиях долинно-речных ландшафтов. В перспективе прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны, помимо своей основной функции, смогут более эффективно связывать из атмосферы и депонировать углерод, полагают ученые.Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) и является частью программы "Наши реки", которая, опираясь на региональную концепцию почвоводоохранной организации водосборов, включает проекты по расчистке водных объектов, оценки риска подтопления поселений и обустройства водоохранных зон."БелГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html
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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, белгородская область, владимир путин, белгородский государственный университет, природа, экология
Наука, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Белгородский государственный университет, природа, Экология
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости.
Метод автоматизированного выявления ареалов растительности с высокой фотосинтетической активностью разработали ученые НИУ БелГУ
. Они утверждают, что этот метод позволяет по спутниковым снимкам находить лесные территории, максимально эффективно поглощающие углерод из атмосферы. Результаты опубликованы
в сборнике IX International Conference on Advanced Agritechnologies, Environmental Engineering and Sustainable Development.
Напомним, что в 2018-м году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявила в специальном докладе, что "достижение и поддержание нулевых глобальных выбросов СО2 с высокой вероятностью остановит глобальное потепление". С тех пор более 140 государств и 65 процентов из 2000 крупнейших компаний мира заверили, что стремятся к углеродной нейтральности, а 27 стран прописали это во внутреннем законодательстве.
В России, в частности, действует федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года. По словам главы государства, в России используют
все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов.
Как рассказали РИА Новости специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), сегодня при реализации стратегии низкоуглеродного развития создаются лесные углеродные плантации и так называемые "карбоновые фермы", где планируется культивировать быстрорастущие древесные породы, причем часто экзотические или чуждые (инвазивные) для условий лесостепи.
Между тем ученые исследовали водоохранные зоны рек Северский Донец и Нежеголь в Белгородской области и обратили внимание на аборигенные быстрорастущие породы, которые обладают максимальным приростом фитомассы, поскольку на них сказываются оптимальные лесорастительные условия речных пойм.
Используя спутниковые снимки и технологии обработки данных дистанционного зондирования Земли, белгородские специалисты научились определять площади пойм, где формируются сообщества с устойчивыми биофизическими параметрами и высокой активностью фотосинтеза. Таким образом, была разработана методика автоматизированного выявления территорий с деревьями, способными поглощать максимальное количество углекислого газа.
«
"Анализ растительного покрова может стать обоснованием для определения границ ландшафтных выделов с высоким экологическим потенциалом", – сообщил профессор кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ БелГУ Федор Лисецкий.
При этом он добавил, что это особенно важно для сохранения такой растительности в речных поймах, где планируются работы по трансформации пойменно-русловой части ландшафтов (например, при расчистке русел рек).
Кроме того, по словам профессора, разработанная методика способна выявлять не только территории с высокой, но и с низкой фотосинтетической активностью. "Такие ареалы могут рассматриваться как экспериментальные полигоны ренатурации с постепенной сменой растительности", – добавил он.
По оценкам экспертов НИУ БелГУ, информация о видовом составе и структуре наиболее экологически устойчивых лесных экосистем должна стать основой для разработки рекомендаций по внедрению биотехнических мероприятий в конкретных экологических условиях долинно-речных ландшафтов. В перспективе прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны, помимо своей основной функции, смогут более эффективно связывать из атмосферы и депонировать углерод, полагают ученые.
Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) и является частью программы "Наши реки", которая, опираясь на региональную концепцию почвоводоохранной организации водосборов, включает проекты по расчистке водных объектов, оценки риска подтопления поселений и обустройства водоохранных зон.
"БелГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".