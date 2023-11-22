https://ria.ru/20231122/neytralnost-1911114548.html

Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин

Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023

Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин

Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-22T16:55

2023-11-22T16:55

2023-11-23T01:44

владимир путин

большая двадцатка

россия

в мире

экология

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20."Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата, Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года", — подчеркнул российский лидер.По словам главы государства, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, а также безопасные для экологии технологии во всех сферах экономики.

https://ria.ru/20231030/mks-1906075197.html

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владимир путин, большая двадцатка, россия, в мире, экология