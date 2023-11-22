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Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023
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16:55 22.11.2023 (обновлено: 01:44 23.11.2023)
https://ria.ru/20231122/neytralnost-1911114548.html
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин
Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-22T16:55
2023-11-23T01:44
владимир путин
большая двадцатка
россия
в мире
экология
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20."Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата, Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года", — подчеркнул российский лидер.По словам главы государства, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, а также безопасные для экологии технологии во всех сферах экономики.
https://ria.ru/20231030/mks-1906075197.html
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владимир путин, большая двадцатка, россия, в мире, экология
Владимир Путин, Большая двадцатка, Россия, В мире, Экология
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин

Путин: РФ планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20.
"Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата, Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года", — подчеркнул российский лидер.
По словам главы государства, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, а также безопасные для экологии технологии во всех сферах экономики.
МКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Космонавты на МКС изучат влияние углеродного баланса на экологию
30 октября, 08:26
 
Владимир ПутинБольшая двадцаткаРоссияВ миреЭкология
 
 
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