https://ria.ru/20231122/neytralnost-1911114548.html
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2023
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин
Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-22T16:55
2023-11-22T16:55
2023-11-23T01:44
владимир путин
большая двадцатка
россия
в мире
экология
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20."Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата, Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года", — подчеркнул российский лидер.По словам главы государства, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, а также безопасные для экологии технологии во всех сферах экономики.
https://ria.ru/20231030/mks-1906075197.html
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владимир путин, большая двадцатка, россия, в мире, экология
Владимир Путин, Большая двадцатка, Россия, В мире, Экология
Россия хочет выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин
Путин: РФ планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил президент Владимир Путин на онлайн-саммите G20.
"Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата, Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года", — подчеркнул российский лидер.
По словам главы государства, в России используют все возможные и действенные способы для достижения поставленной задачи: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, а также безопасные для экологии технологии во всех сферах экономики.
Космонавты на МКС изучат влияние углеродного баланса на экологию