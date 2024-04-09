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Рыбаки Ленинградской области в начале апреля добыли 25 тонн корюшки - РИА Новости, 09.04.2024
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Ленинградская область
 
16:14 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/koryushka-1938874608.html
Рыбаки Ленинградской области в начале апреля добыли 25 тонн корюшки
Рыбаки Ленинградской области в начале апреля добыли 25 тонн корюшки - РИА Новости, 09.04.2024
Рыбаки Ленинградской области в начале апреля добыли 25 тонн корюшки
Рыбаки Ленинградской области в начале апреля выловили 25 тонн корюшки, хотя сезон вылова этой рыбы только начинается, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:14
2024-04-09T16:14
ленинградская область
ленинградская область
волхов
новая ладога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Рыбаки Ленинградской области в начале апреля выловили 25 тонн корюшки, хотя сезон вылова этой рыбы только начинается, сообщает пресс-служба правительства региона. "Как передают рыбаки из устья реки Волхов, рыба идёт достаточно крупная – 13-15 сантиметров. В прилове – подлещик и другие обитатели Ладоги. Добыто уже 25 тонн корюшки", - говорится в сообщении на сайте Ленинградской области. Суточные уловы корюшки составляют около шести тонн и, судя по прогнозам, каждый день будут увеличиваться. "При активном ходе рыбы уловы составят 15-20 тонн в сутки, на пике хода – до 80-100 тонн в сутки", - сообщают в пресс-службе. Массовый ход корюшки ожидается со второй декады апреля. "Ждём на прилавках серебристую рыбку с запахом огурца", - заключили в правительстве области. Квота на добычу ладожской корюшки в 2024 году составляет 1224,9 тонны, право на промышленный лов ладожской корюшки имеют 24 организации и индивидуальных предпринимателя. Промысел будет идти в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь. В 2023 году рыбаки Ладожского бассейна добыли 1225,2 тонны (113,2% к 2022 году) рыбы, это лучший за последние пять лет объём вылова корюшки. Ежегодно в городе Новая Ладога в Ленинградской области проходит гастрономический фестиваль "Корюшка идёт!", который привлекает большое количество гостей и становится одним из центром гастротуризма северо-запада России.
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ленинградская область, волхов, новая ладога
Ленинградская область , Ленинградская область, Волхов, Новая Ладога

Рыбаки Ленинградской области в начале апреля добыли 25 тонн корюшки

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкЛов корюшки на Ладожском озере
Лов корюшки на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Рыбаки Ленинградской области в начале апреля выловили 25 тонн корюшки, хотя сезон вылова этой рыбы только начинается, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Как передают рыбаки из устья реки Волхов, рыба идёт достаточно крупная – 13-15 сантиметров. В прилове – подлещик и другие обитатели Ладоги. Добыто уже 25 тонн корюшки", - говорится в сообщении на сайте Ленинградской области.
Суточные уловы корюшки составляют около шести тонн и, судя по прогнозам, каждый день будут увеличиваться. "При активном ходе рыбы уловы составят 15-20 тонн в сутки, на пике хода – до 80-100 тонн в сутки", - сообщают в пресс-службе.
Массовый ход корюшки ожидается со второй декады апреля. "Ждём на прилавках серебристую рыбку с запахом огурца", - заключили в правительстве области.
Квота на добычу ладожской корюшки в 2024 году составляет 1224,9 тонны, право на промышленный лов ладожской корюшки имеют 24 организации и индивидуальных предпринимателя. Промысел будет идти в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь. В 2023 году рыбаки Ладожского бассейна добыли 1225,2 тонны (113,2% к 2022 году) рыбы, это лучший за последние пять лет объём вылова корюшки.
Ежегодно в городе Новая Ладога в Ленинградской области проходит гастрономический фестиваль "Корюшка идёт!", который привлекает большое количество гостей и становится одним из центром гастротуризма северо-запада России.
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