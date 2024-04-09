"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу
Глава МИД России завершил визит в Китай
© Фото : МИД РоссииПредседатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
© Фото : МИД России
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин. Поездка получилась традиционно насыщенной: министр пообщался и с коллегами-дипломатами, и с председателем КНР Си Цзиньпином. О главных результатах — в материале РИА Новости.
Почувствуйте разницу
От зарубежных СМИ, пристально следивших за встречами Лаврова (Запад ведь очень тревожит российско-китайское сближение), не ускользнуло любопытное совпадение. Незадолго до этого в Пекине побывала министр финансов США Джанет Йеллен.
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен
В течение четырех дней у нее с китайскими чиновниками были "трудные разговоры", призналась она. В том числе об опасности поддержки Москвы. Об этом же накануне предупреждал и Джо Байден — в телефонной беседе с Си Цзиньпином. Все контакты США с КНР в итоге лишь высветили прежние противоречия, не обозначив пути решения проблем.
Визит Лаврова был окрашен в совсем иные тона. Российскую делегацию, в отличие от американской, встречали красной ковровой дорожкой. На переговорах обсудили много вопросов: от укрепления двусторонних связей до выстраивания многополярного мира. Подписали несколько документов, на совместной пресс-конференции подвели итоги.
"В фокусе внимания были график контактов на высшем уровне, предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре, саммит ШОС в Астане в июне. Наверняка будут и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога", — отметил Лавров.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 год
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 год
"Двойное противодействие"
Вопросы, решаемые Россией и Китаем, "напрямую касаются борьбы за установление справедливого многополярного миропорядка, где нет места диктату, гегемонии, неоколониальным и колониальным практикам", продолжил он. Их сейчас "вовсю применяют" США и ведомые Вашингтоном страны коллективного Запада.
Но Россия и Китай готовы переломить навязываемые тренды. "Не выдам большого секрета — вчера министр иностранных дел Китая Ван И изобрел формулу "двойное противодействие (России и КНР) против двойного сдерживания (со стороны Запада)", — добавил министр.
Разумеется, коснулись украинского конфликта. Лавров напомнил о представленном в прошлом году пекинском плане урегулирования из 12 пунктов. Москва признательна за инициативу и по-прежнему ее поддерживает. "С китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют и продвигают абсолютно пустую, ультимативную "формулу мира Зеленского" и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", — подчеркнул глава МИД.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский
Господин Ван, в свою очередь, указал, что нужно организовать международную конференцию, "на которую согласились бы и Россия, и Украина, с равным участием сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов".
Москва и Пекин также условились вступить в диалог по евразийской безопасности — "с подключением государств-единомышленников", сообщил Лавров. "НАТО не должна тянуть руки к нашему общему дому. Любые слова и дела, которые разделяют и способствуют конфронтации, не приветствуются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у них нет будущего", — уверен глава китайского МИД. Акцент на этом тоже неслучаен: одновременно с пекинской встречей появилась информация о том, что США, Великобритания и Австралия "подтягивают" Японию в AUKUS — очередной возглавляемый Вашингтоном блок для сдерживания Китая.
Несбывшиеся надежды Запада
После переговоров с Ван И Лаврова принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это тоже свидетельствует о "беспрецедентном уровне" сотрудничества. За океаном очень встревожились. "Эта их встреча — первая за шесть лет. Вообще-то главы государств обычно не беседуют с приезжими министрами", — отметили, например, в CNN.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине
Председатель КНР "дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой ситуации в мире, обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией", проинформировали в МИД России.
"Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах", — указал Лавров.
Пресс-конференции после беседы за закрытыми дверями не последовало. Впрочем, публичных выступлений министров и так хватило, чтобы подтвердить: связка Россия — Китай прочна как никогда. А американские наблюдатели, тщетно пытавшиеся увидеть в визите Лаврова хоть какие-то признаки разобщения (один из главных доводов: Пекин не спешит с военной помощью Москве), ожидаемо остались ни с чем.