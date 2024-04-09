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"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу - РИА Новости, 09.04.2024
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15:57 09.04.2024 (обновлено: 18:36 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kitay-1938857207.html
"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу
"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу - РИА Новости, 09.04.2024
"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу
Глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин. Поездка получилась традиционно насыщенной: министр пообщался и с коллегами-дипломатами,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:57
2024-04-09T18:36
в мире
китай
россия
пекин
сергей лавров
си цзиньпин
ван и (политик)
брикс
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин. Поездка получилась традиционно насыщенной: министр пообщался и с коллегами-дипломатами, и с председателем КНР Си Цзиньпином. О главных результатах — в материале РИА Новости.Почувствуйте разницуОт зарубежных СМИ, пристально следивших за встречами Лаврова (Запад ведь очень тревожит российско-китайское сближение), не ускользнуло любопытное совпадение. Незадолго до этого в Пекине побывала министр финансов США Джанет Йеллен.В течение четырех дней у нее с китайскими чиновниками были "трудные разговоры", призналась она. В том числе об опасности поддержки Москвы. Об этом же накануне предупреждал и Джо Байден — в телефонной беседе с Си Цзиньпином. Все контакты США с КНР в итоге лишь высветили прежние противоречия, не обозначив пути решения проблем.Визит Лаврова был окрашен в совсем иные тона. Российскую делегацию, в отличие от американской, встречали красной ковровой дорожкой. На переговорах обсудили много вопросов: от укрепления двусторонних связей до выстраивания многополярного мира. Подписали несколько документов, на совместной пресс-конференции подвели итоги."В фокусе внимания были график контактов на высшем уровне, предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре, саммит ШОС в Астане в июне. Наверняка будут и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога", — отметил Лавров."Двойное противодействие"Вопросы, решаемые Россией и Китаем, "напрямую касаются борьбы за установление справедливого многополярного миропорядка, где нет места диктату, гегемонии, неоколониальным и колониальным практикам", продолжил он. Их сейчас "вовсю применяют" США и ведомые Вашингтоном страны коллективного Запада.Но Россия и Китай готовы переломить навязываемые тренды. "Не выдам большого секрета — вчера министр иностранных дел Китая Ван И изобрел формулу "двойное противодействие (России и КНР) против двойного сдерживания (со стороны Запада)", — добавил министр.Разумеется, коснулись украинского конфликта. Лавров напомнил о представленном в прошлом году пекинском плане урегулирования из 12 пунктов. Москва признательна за инициативу и по-прежнему ее поддерживает. "С китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют и продвигают абсолютно пустую, ультимативную "формулу мира Зеленского" и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", — подчеркнул глава МИД.Господин Ван, в свою очередь, указал, что нужно организовать международную конференцию, "на которую согласились бы и Россия, и Украина, с равным участием сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов".Москва и Пекин также условились вступить в диалог по евразийской безопасности — "с подключением государств-единомышленников", сообщил Лавров. "НАТО не должна тянуть руки к нашему общему дому. Любые слова и дела, которые разделяют и способствуют конфронтации, не приветствуются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у них нет будущего", — уверен глава китайского МИД. Акцент на этом тоже неслучаен: одновременно с пекинской встречей появилась информация о том, что США, Великобритания и Австралия "подтягивают" Японию в AUKUS — очередной возглавляемый Вашингтоном блок для сдерживания Китая.Несбывшиеся надежды ЗападаПосле переговоров с Ван И Лаврова принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это тоже свидетельствует о "беспрецедентном уровне" сотрудничества. За океаном очень встревожились. "Эта их встреча — первая за шесть лет. Вообще-то главы государств обычно не беседуют с приезжими министрами", — отметили, например, в CNN.Председатель КНР "дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой ситуации в мире, обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией", проинформировали в МИД России."Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах", — указал Лавров.Пресс-конференции после беседы за закрытыми дверями не последовало. Впрочем, публичных выступлений министров и так хватило, чтобы подтвердить: связка Россия — Китай прочна как никогда. А американские наблюдатели, тщетно пытавшиеся увидеть в визите Лаврова хоть какие-то признаки разобщения (один из главных доводов: Пекин не спешит с военной помощью Москве), ожидаемо остались ни с чем.
китай
россия
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в мире, китай, россия, пекин, сергей лавров, си цзиньпин, ван и (политик), брикс, шос, нато
В мире, Китай, Россия, Пекин, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Ван И (политик), БРИКС, ШОС, НАТО
"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу

Глава МИД России завершил визит в Китай

© Фото : МИД РоссииПредседатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : МИД России
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин. Поездка получилась традиционно насыщенной: министр пообщался и с коллегами-дипломатами, и с председателем КНР Си Цзиньпином. О главных результатах — в материале РИА Новости.

Почувствуйте разницу

От зарубежных СМИ, пристально следивших за встречами Лаврова (Запад ведь очень тревожит российско-китайское сближение), не ускользнуло любопытное совпадение. Незадолго до этого в Пекине побывала министр финансов США Джанет Йеллен.
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен
В течение четырех дней у нее с китайскими чиновниками были "трудные разговоры", призналась она. В том числе об опасности поддержки Москвы. Об этом же накануне предупреждал и Джо Байден — в телефонной беседе с Си Цзиньпином. Все контакты США с КНР в итоге лишь высветили прежние противоречия, не обозначив пути решения проблем.
Визит Лаврова был окрашен в совсем иные тона. Российскую делегацию, в отличие от американской, встречали красной ковровой дорожкой. На переговорах обсудили много вопросов: от укрепления двусторонних связей до выстраивания многополярного мира. Подписали несколько документов, на совместной пресс-конференции подвели итоги.
"В фокусе внимания были график контактов на высшем уровне, предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре, саммит ШОС в Астане в июне. Наверняка будут и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога", — отметил Лавров.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 год
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 год - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 год

"Двойное противодействие"

Вопросы, решаемые Россией и Китаем, "напрямую касаются борьбы за установление справедливого многополярного миропорядка, где нет места диктату, гегемонии, неоколониальным и колониальным практикам", продолжил он. Их сейчас "вовсю применяют" США и ведомые Вашингтоном страны коллективного Запада.
Но Россия и Китай готовы переломить навязываемые тренды. "Не выдам большого секрета — вчера министр иностранных дел Китая Ван И изобрел формулу "двойное противодействие (России и КНР) против двойного сдерживания (со стороны Запада)", — добавил министр.
Разумеется, коснулись украинского конфликта. Лавров напомнил о представленном в прошлом году пекинском плане урегулирования из 12 пунктов. Москва признательна за инициативу и по-прежнему ее поддерживает. "С китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют и продвигают абсолютно пустую, ультимативную "формулу мира Зеленского" и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", — подчеркнул глава МИД.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский
Господин Ван, в свою очередь, указал, что нужно организовать международную конференцию, "на которую согласились бы и Россия, и Украина, с равным участием сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов".
Москва и Пекин также условились вступить в диалог по евразийской безопасности — "с подключением государств-единомышленников", сообщил Лавров. "НАТО не должна тянуть руки к нашему общему дому. Любые слова и дела, которые разделяют и способствуют конфронтации, не приветствуются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, у них нет будущего", — уверен глава китайского МИД. Акцент на этом тоже неслучаен: одновременно с пекинской встречей появилась информация о том, что США, Великобритания и Австралия "подтягивают" Японию в AUKUS — очередной возглавляемый Вашингтоном блок для сдерживания Китая.

Несбывшиеся надежды Запада

После переговоров с Ван И Лаврова принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это тоже свидетельствует о "беспрецедентном уровне" сотрудничества. За океаном очень встревожились. "Эта их встреча — первая за шесть лет. Вообще-то главы государств обычно не беседуют с приезжими министрами", — отметили, например, в CNN.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине
Председатель КНР "дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой ситуации в мире, обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией", проинформировали в МИД России.
"Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах", — указал Лавров.
Пресс-конференции после беседы за закрытыми дверями не последовало. Впрочем, публичных выступлений министров и так хватило, чтобы подтвердить: связка Россия — Китай прочна как никогда. А американские наблюдатели, тщетно пытавшиеся увидеть в визите Лаврова хоть какие-то признаки разобщения (один из главных доводов: Пекин не спешит с военной помощью Москве), ожидаемо остались ни с чем.
 
В миреКитайРоссияПекинСергей ЛавровСи ЦзиньпинВан И (политик)БРИКСШОСНАТО
 
 
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