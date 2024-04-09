https://ria.ru/20240409/lavrov-1938777837.html

Лавров и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

Лавров и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине - РИА Новости, 09.04.2024

Лавров и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает прибывшего с визитом в Пекин главу МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:06

2024-04-09T11:06

2024-04-09T14:33

в мире

пекин

си цзиньпин

сергей лавров

китай

россия

ван и (политик)

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ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принимает прибывшего с визитом в Пекин главу МИД России Сергея Лаврова."Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы, и прежде всего за последнее десятилетие под вашим руководством. Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России", — сказал министр в самом начале встречи.Лавров выразил уверенность в том, что 75-летие установления дипломатических отношений страны отметят достойно. "И будем готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные нашими лидерами", — отметил он.Министр передал председателю КНР приветствие от президента Владимира Путина. Лавров отметил, что российский лидер "очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов"."Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах", — подчеркнул Лавров.Си Цзиньпин в своем вступительном слове попросил министра передать искренние слова приветствия президенту Путину. Он отметил, что Лавров "опытный дипломат и давний друг китайского народа", который "сделал большую работу по продвижению отношений".Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Москва "встали на путь мирного сосуществования" и работают для достижения взаимовыгодного сотрудничества и "в интересах поступательного и устойчивого развития двусторонних отношений".Встреча проходит в Доме народных собраний.Сегодня Лавров уже встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министры обсудили отношения между странами, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня и на Корейском полуострове.Глава российского МИД подчеркнул, что благодаря лидерам государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентный уровень. Лавров отметил, что близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

https://ria.ru/20240409/politika-1938748788.html

https://ria.ru/20240408/lavrov-1938637542.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Лаврова и Си Цзиньпина в Пекине Пекин и Москва встали на путь мирного сосуществования, работают для достижения взаимовыгодного сотрудничества, заявил Си Цзиньпин на встрече с Лавровым. 2024-04-09T11:06 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, си цзиньпин, сергей лавров, китай, россия, ван и (политик)