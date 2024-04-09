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Биография Махмуд-Али Калиматова - РИА Новости, 09.04.2024
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00:40 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kalimatov-1938583421.html
Биография Махмуд-Али Калиматова
Биография Махмуд-Али Калиматова - РИА Новости, 09.04.2024
Биография Махмуд-Али Калиматова
Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T00:40
2024-04-09T00:40
справки
самарская область
самара
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
самарский государственный университет
влксм
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет) по специальности "Правоведение", юрист. В 1977-1979 годы проходил срочную военную службу в составе группы советских войск в Германии. С 1984 по 1990 год работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне Самара).С 1990 года – на службе в органах прокуратуры: в 1990-1992 годах – стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района города Куйбышева, старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области.В апреле 1992 года был переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, в августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.В декабре 1996 года был назначен прокурором Кировского района Самары, затем более пяти лет работал в должности прокурора города Самары.С января 2003 года по август 2004 года был первым заместителем прокурора Самарской области.С августа 2004 года по апрель 2007 год – прокурор Республики Ингушетия.В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавлял контрольный департамент аппарата правительства Самарской области, затем губернатора Самарской области.С 2012 по 2015 год был советником губернатора Самарской области.В 2015-2019 годах – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. 8 сентября 2019 года Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии по итогам тайного голосования на внеочередном заседании народного собрания республики. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов. В тот же день принес присягу и вступил в должность главы Ингушетии.Член Государственного Совета при президенте России.Член Высшего совета партии "Единая Россия".Государственный советник юстиции III класса (2005).Государственный советник РФ II класса (2016).Заслуженный юрист Российской Федерации (2021).Почетный работник прокуратуры РФ.Махмуд-Али Калиматов женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
самарская область
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справки, самарская область, самара, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, самарский государственный университет, влксм, кпсс
Справки, Самарская область, Самара, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Самарский государственный университет, ВЛКСМ, КПСС

Биография Махмуд-Али Калиматова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).
В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет) по специальности "Правоведение", юрист.
В 1977-1979 годы проходил срочную военную службу в составе группы советских войск в Германии.
С 1984 по 1990 год работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне Самара).
С 1990 года – на службе в органах прокуратуры: в 1990-1992 годах – стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района города Куйбышева, старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области.
В апреле 1992 года был переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, в августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.
В декабре 1996 года был назначен прокурором Кировского района Самары, затем более пяти лет работал в должности прокурора города Самары.
С января 2003 года по август 2004 года был первым заместителем прокурора Самарской области.
С августа 2004 года по апрель 2007 год – прокурор Республики Ингушетия.
В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавлял контрольный департамент аппарата правительства Самарской области, затем губернатора Самарской области.
С 2012 по 2015 год был советником губернатора Самарской области.
В 2015-2019 годах – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.
26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.
8 сентября 2019 года Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии по итогам тайного голосования на внеочередном заседании народного собрания республики. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов. В тот же день принес присягу и вступил в должность главы Ингушетии.
Член Государственного Совета при президенте России.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
Государственный советник юстиции III класса (2005).
Государственный советник РФ II класса (2016).
Заслуженный юрист Российской Федерации (2021).
Почетный работник прокуратуры РФ.
Махмуд-Али Калиматов женат, у него двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСамарская областьСамараРоссияМахмуд-Али КалиматовВладимир ПутинСамарский государственный университетВЛКСМКПСС
 
 
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