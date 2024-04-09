https://ria.ru/20240409/kalimatov-1938583421.html
Биография Махмуд-Али Калиматова
Биография Махмуд-Али Калиматова - РИА Новости, 09.04.2024
Биография Махмуд-Али Калиматова
Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T00:40
2024-04-09T00:40
2024-04-09T00:40
справки
самарская область
самара
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
самарский государственный университет
влксм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938582321_0:237:3014:1932_1920x0_80_0_0_c3f7976bc100a7fb46efa82d126ad988.jpg
Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет) по специальности "Правоведение", юрист. В 1977-1979 годы проходил срочную военную службу в составе группы советских войск в Германии. С 1984 по 1990 год работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне Самара).С 1990 года – на службе в органах прокуратуры: в 1990-1992 годах – стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района города Куйбышева, старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области.В апреле 1992 года был переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, в августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.В декабре 1996 года был назначен прокурором Кировского района Самары, затем более пяти лет работал в должности прокурора города Самары.С января 2003 года по август 2004 года был первым заместителем прокурора Самарской области.С августа 2004 года по апрель 2007 год – прокурор Республики Ингушетия.В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавлял контрольный департамент аппарата правительства Самарской области, затем губернатора Самарской области.С 2012 по 2015 год был советником губернатора Самарской области.В 2015-2019 годах – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. 8 сентября 2019 года Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии по итогам тайного голосования на внеочередном заседании народного собрания республики. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов. В тот же день принес присягу и вступил в должность главы Ингушетии.Член Государственного Совета при президенте России.Член Высшего совета партии "Единая Россия".Государственный советник юстиции III класса (2005).Государственный советник РФ II класса (2016).Заслуженный юрист Российской Федерации (2021).Почетный работник прокуратуры РФ.Махмуд-Али Калиматов женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
самарская область
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938582321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a6e8ea77becc712d349e677aff98d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, самарская область, самара, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, самарский государственный университет, влксм, кпсс
Справки, Самарская область, Самара, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Самарский государственный университет, ВЛКСМ, КПСС
Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).
В 1989 году окончил
юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет) по специальности "Правоведение", юрист.
В 1977-1979 годы проходил срочную военную службу
в составе группы советских войск в Германии.
С 1984 по 1990 год работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне Самара).
С 1990 года – на службе в органах прокуратуры: в 1990-1992 годах – стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района города Куйбышева, старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области.
В апреле 1992 года был переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, в августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.
В декабре 1996 года был назначен прокурором Кировского района Самары, затем более пяти лет работал в должности прокурора города Самары.
С января 2003 года по август 2004 года был первым заместителем прокурора Самарской области.
С августа 2004 года по апрель 2007 год – прокурор Республики Ингушетия.
В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавлял контрольный департамент аппарата правительства Самарской области, затем губернатора Самарской области.
С 2012 по 2015 год был советником губернатора Самарской области.
В 2015-2019 годах – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.
26 июня 2019 года
президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.
8 сентября 2019 года Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии по итогам тайного голосования на внеочередном заседании народного собрания республики. Его кандидатуру поддержали
27 депутатов. В тот же день принес присягу и вступил в должность главы
Ингушетии.
Государственный советник юстиции III класса (2005
).
Государственный советник РФ II класса (2016).
Заслуженный юрист Российской Федерации (2021
).
Почетный работник прокуратуры РФ.
Махмуд-Али Калиматов женат, у него двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников