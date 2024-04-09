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Биография Махмуд-Али Калиматова

Биография Махмуд-Али Калиматова - РИА Новости, 09.04.2024

Биография Махмуд-Али Калиматова

Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T00:40

2024-04-09T00:40

2024-04-09T00:40

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне Самарский государственный университет) по специальности "Правоведение", юрист. В 1977-1979 годы проходил срочную военную службу в составе группы советских войск в Германии. С 1984 по 1990 год работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне Самара).С 1990 года – на службе в органах прокуратуры: в 1990-1992 годах – стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района города Куйбышева, старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области.В апреле 1992 года был переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, в августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.В декабре 1996 года был назначен прокурором Кировского района Самары, затем более пяти лет работал в должности прокурора города Самары.С января 2003 года по август 2004 года был первым заместителем прокурора Самарской области.С августа 2004 года по апрель 2007 год – прокурор Республики Ингушетия.В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавлял контрольный департамент аппарата правительства Самарской области, затем губернатора Самарской области.С 2012 по 2015 год был советником губернатора Самарской области.В 2015-2019 годах – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. 8 сентября 2019 года Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии по итогам тайного голосования на внеочередном заседании народного собрания республики. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов. В тот же день принес присягу и вступил в должность главы Ингушетии.Член Государственного Совета при президенте России.Член Высшего совета партии "Единая Россия".Государственный советник юстиции III класса (2005).Государственный советник РФ II класса (2016).Заслуженный юрист Российской Федерации (2021).Почетный работник прокуратуры РФ.Махмуд-Али Калиматов женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, самарская область, самара, россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, самарский государственный университет, влксм, кпсс