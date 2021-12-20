https://ria.ru/20211220/kalimatov-1764627923.html
Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста
Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста - РИА Новости, 20.12.2021
Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:53
2021-12-20T21:53
2021-12-20T21:53
общество
владимир путин
махмуд-али калиматов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155595/06/1555950669_0:486:2048:1638_1920x0_80_0_0_07e06e87fd599659950ad9f091cabe44.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову.Указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Калиматову Махмуд-Али Макшариповичу - главе Республики Ингушетия", - говорится в указе.
https://ria.ru/20211220/popov-1764627800.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155595/06/1555950669_0:294:2048:1830_1920x0_80_0_0_52978a6d2c521e96ad43fb9ff6280aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, махмуд-али калиматов, россия
Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста
Президент России Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста