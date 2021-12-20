https://ria.ru/20211220/kalimatov-1764627923.html

Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста

Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста - РИА Новости, 20.12.2021

Путин присвоил главе Ингушетии Калиматову звание заслуженного юриста

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:53

2021-12-20T21:53

2021-12-20T21:53

общество

владимир путин

махмуд-али калиматов

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову.Указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Калиматову Махмуд-Али Макшариповичу - главе Республики Ингушетия", - говорится в указе.

https://ria.ru/20211220/popov-1764627800.html

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общество, владимир путин, махмуд-али калиматов, россия