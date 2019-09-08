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РИА Новости
Единый день голосования

В Ингушетии избрали главу республики

12:26 08.09.2019 (обновлено: 14:30 08.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
МАГАС, 8 сен — РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
Калиматов уже принес присягу и вступил в должность.
"Обязуюсь соблюдать конституцию республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", — сказал он.
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 12:39Единый день голосования
Биография Махмуд-Али Калиматова
В конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом.
Путин 26 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры: депутата городского совета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова и Махмуд-Али Калиматова.
За последнего проголосовали 27 депутатов, за Зурабова — трое. Результаты объявил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Махмуд-Али Калиматов
Вчера, 13:43Единый день голосования
Избранный глава Ингушетии пообещал честно работать над решением проблем
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Единый день голосованияИнгушетияПолитика
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8 сентября, 13:19
SSch.shurikov
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