В Ингушетии избрали главу республики

МАГАС, 8 сен — РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.

Калиматов уже принес присягу и вступил в должность.

"Обязуюсь соблюдать конституцию республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", — сказал он.

В конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом.

Путин 26 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры: депутата городского совета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова и Махмуд-Али Калиматова.

За последнего проголосовали 27 депутатов, за Зурабова — трое. Результаты объявил председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев.