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РИА Новости

Путин сменил главу Ингушетии

Вчера, 20:32
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров во время встречи. 26 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров во время встречи. 26 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Перед назначением российский лидер встретился с бывшим руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым. Путин поблагодарил его за работу и принял отставку по собственному желанию.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
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В администрации главы Ингушетии РИА Новости сообщили, что представление Калиматова как врио главы республики состоится в четверг в Магасе.
Калиматов родился 9 апреля 1959 года, окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Он работал в прокуратуре Самары и Самарской области, а также Ингушетии.
С 2015 года руководил Управлением Росприроднадзора по Самарской области.
Женат, имеет двоих сыновей.
Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в регионе.
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
25 июня, 13:07
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Владимир ПутинИнгушетияПолитика
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