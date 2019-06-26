Путин сменил главу Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров во время встречи. 26 июня 2019

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, указ опубликован на официальном Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Перед назначением российский лидер встретился с бывшим руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым. Путин поблагодарил его за работу и принял отставку по собственному желанию.

В администрации главы Ингушетии РИА Новости сообщили, что представление Калиматова как врио главы республики состоится в четверг в Магасе.

Калиматов родился 9 апреля 1959 года, окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Он работал в прокуратуре Самары и Самарской области, а также Ингушетии.

С 2015 года руководил Управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Женат, имеет двоих сыновей.