https://ria.ru/20240409/gutsul-1938764833.html

Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом

Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 09.04.2024

Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:08

2024-04-09T10:08

2024-04-09T11:20

москва

гагаузия

молдавия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931082562_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_e3301750304dada501e59ba5a4f05a07.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.В прошлый раз политик посещала Россию в начале марта. Тогда у Гуцул состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, с которым она обсудила политическую ситуацию в Молдавии, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

москва

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, гагаузия, молдавия, политика