Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом
Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
В прошлый раз политик посещала Россию в начале марта. Тогда у Гуцул состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, с которым она обсудила политическую ситуацию в Молдавии, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти.
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Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.