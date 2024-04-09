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Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 09.04.2024
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10:08 09.04.2024 (обновлено: 11:20 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/gutsul-1938764833.html
Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом
Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 09.04.2024
Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:08
2024-04-09T11:20
москва
гагаузия
молдавия
политика
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.В прошлый раз политик посещала Россию в начале марта. Тогда у Гуцул состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, с которым она обсудила политическую ситуацию в Молдавии, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
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москва, гагаузия, молдавия, политика
Москва, Гагаузия, Молдавия, Политика
Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом

Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
В прошлый раз политик посещала Россию в начале марта. Тогда у Гуцул состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, с которым она обсудила политическую ситуацию в Молдавии, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти.
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Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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