"Лишить Россию преимущества". США готовят революцию в военном деле
The War Zone: США готовятся получить "Святой Грааль" стратегической разведки
© AP Photo / Noah BergerВоеннослужащий Военно-космических сил США
© AP Photo / Noah Berger
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Национальное управление Военно-космической разведки США (NRO) заказало компании Илона Маска сотни спутников-шпионов. Россия и Китай уже готовят ответ. Какой именно — разбиралось РИА Новости.
Немирные спутники
Заявленные цели проекта — сугубо мирные и даже филантропические: предоставить доступ к надежному широкополосному интернету в местах, где он недоступен.
Она включает два приложения: “Вираж-Планшет” для отслеживания воздушных целей и “Крапиву”, которая дает возможность оперативно передавать информацию о перемещении наземных сил. А концепция “сетецентрической войны”, которую Киев подсмотрел у западных партнеров, допускает, что решение о нанесении удара принимается на нижнем уровне — например, командиром расчета ПВО или артиллерийской батареи без согласования с руководством. Это существенно повышает скорость атаки.
“Почему я на войне?”
Правда, позже обнаружились существенные минусы. В феврале украинские военные начали жаловаться, что “космический” интернет стал работать крайне медленно. Вместе с тем терминалы Starlink появились у российских военных — устройства могли закупить в третьих странах.
Но главное, возникли политические риски. SpaceX — частная компания, а ее владелец Илон Маск со временем стал последовательно критиковать воинственную риторику Киева и стран Запада, призывая к скорейшему заключению мира. В сентябре 2023-го выяснилось, что он отключил "старлинки" над Крымом, тем самым сорвав украинскую операцию против Черноморского флота России.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбонентский терминал спутниковой системы связи Starlink, захваченный в Херсонской области, на международном форуме "Армия-2022"
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink, захваченный в Херсонской области, на международном форуме "Армия-2022"
"Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", — приводит слова Маска его биограф Уолтер Айзексон.
Разумеется, Пентагон такое человеколюбие не устраивает. Поэтому там решили заказать собственный Starlink — сугубо военный, чтобы иметь над ним полный контроль.
"Святой Грааль"
В марте Reuters сообщило, что компания Starshield — подразделение SpaceX, ориентированное на выполнение госзаказов — создает сеть спутников-шпионов на низкой околоземной орбите. Работа выполняется в рамках контракта на 1,8 миллиарда долларов, заключенного с Национальным управлением военно-космической разведки США. Эта структура отвечает за мониторинг из космоса.
По словам источников агентства, программа значительно расширит возможности правительства и Вооруженных сил США быстро обнаруживать потенциальные цели практически в любой точке земного шара. Другие подробности не раскрывают.
На сайте SpaceX указано: спутники Starshield смогут работать через те же терминалы Starlink. Кроме “беспрецедентного сквозного шифрования пользовательских данных”, которое уже предоставляет гражданская сеть сателлитов, клиентам обещают “дополнительные высоконадежные криптографические возможности для размещения секретной полезной нагрузки и безопасной обработки данных”. В компании заверяют, что все характеристики “отвечают самым строгим государственным требованиям".
Мобильная пусковая установка комплекса "Тополь М"
Издание The War Zone предполагает, что новые спутники оснастят радарами с режимом GMTI — возможностью отслеживать движущиеся объекты. Подобные планы представители Пентагона озвучивали несколько лет назад, однако было неизвестно, как именно эти средства слежения выведут на орбиту. До сих пор такие системы устанавливали на самолеты E-8C JSTARS.
Главная цель программы — постоянное отслеживание наземных мобильных пусковых установок баллистических ракет, которые по-прежнему широко используют Россия и Китай. Издание называет это “чем-то вроде Святого Грааля стратегической разведки, который Пентагон жаждал на протяжении десятилетий”.
По данным Defense One, прототипы новых спутников уже запущены на орбиту.
“Законные цели”
В США опасаются, что потенциальные противники уже готовятся уничтожить новое шпионское созвездие. Бездоказательно обвиняют Россию в разработке противоспутникового оружия — то ли ядерного, то ли с ядерным двигателем.
А генерал Космических сил США Стивен Уайтинг признался, что больше всего его беспокоит Китай. “Там изучили нас и нашу зависимость от космоса. Точно выяснили, как выглядит наша архитектура, и теперь быстро строят системы, которые будут держать эту архитектуру под угрозой", — сказал офицер.
А в МИД России напомнили: использование космических систем, включая гражданские, для силового воздействия на геополитических оппонентов делает спутники “законной целью для ответных мер, в том числе военного характера”.