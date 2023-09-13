https://ria.ru/20230913/starlink-1896213325.html
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф - РИА Новости, 13.09.2023
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф
Американский предприниматель Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:23
2023-09-13T21:23
2023-09-13T21:23
специальная военная операция на украине
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илон маск
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине, сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post. Маск оказался под огнем критики после того, как стало известно, что он сорвал атаку безэкипажных катеров на корабли ВМФ России, отказав украинцам в сервисе Starlink у берегов Крыма. "Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - рассказал Айзексон/ "Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования", - добавил он. Отказ украинцам в просьбе включить Starlink в районе Крыма Маск объяснил нежеланием участвовать в эскалации конфликта, опасениями Третьей мировой войны и действующими американскими санкциями.
https://ria.ru/20230913/set-1895990132.html
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в мире, украина, илон маск, министерство обороны сша, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Министерство обороны США, ВМФ РФ
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф
Биограф Айзексон: Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink