Рейтинг@Mail.ru
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/starlink-1896213325.html
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф - РИА Новости, 13.09.2023
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф
Американский предприниматель Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:23
2023-09-13T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
министерство обороны сша
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:220:3058:1940_1920x0_80_0_0_2fda8e5001608b8fad63e4a7c6fe7ef0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине, сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post. Маск оказался под огнем критики после того, как стало известно, что он сорвал атаку безэкипажных катеров на корабли ВМФ России, отказав украинцам в сервисе Starlink у берегов Крыма. "Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - рассказал Айзексон/ "Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования", - добавил он. Отказ украинцам в просьбе включить Starlink в районе Крыма Маск объяснил нежеланием участвовать в эскалации конфликта, опасениями Третьей мировой войны и действующими американскими санкциями.
https://ria.ru/20230913/set-1895990132.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, илон маск, министерство обороны сша, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Министерство обороны США, ВМФ РФ
Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, сообщил биограф

Биограф Айзексон: Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине, сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post.
Маск оказался под огнем критики после того, как стало известно, что он сорвал атаку безэкипажных катеров на корабли ВМФ России, отказав украинцам в сервисе Starlink у берегов Крыма.
"Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - рассказал Айзексон/
"Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования", - добавил он.
Отказ украинцам в просьбе включить Starlink в районе Крыма Маск объяснил нежеланием участвовать в эскалации конфликта, опасениями Третьей мировой войны и действующими американскими санкциями.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом
Вчера, 03:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскМинистерство обороны СШАВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала